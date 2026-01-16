Congo-Kinshasa: Le ministre des Droits humains met en garde contre des arrestations sans jugement

Le ministère des Droits humains affirme suivre de près l'affaire d'Ilemo Mosengo, un taximan à moto incarcéré depuis près d'une année dans un cachot de Kinshasa sans procès.

Le ministre Samuel Mbemba a réagi dans un communiqué parvenu ce vendredi 16 janvier à Radio Okapi. La vidéo de ce motard, au visage amaigri et à la voix éprouvée, est devenue virale sur la toile, relançant le débat sur les incarcérations liées à des faits jugés bénins.

Dans son communiqué d'une page, le ministre a réaffirmé l'engagement et la volonté du gouvernement Suminwa de promouvoir et protéger les droits humains, notamment dans le cadre des procédures pénales. Il insiste sur un principe fondamental.

Samuel Mbemba a précisé :

« La liberté est la règle, la détention préventive l'exception », conformément à la Constitution, aux lois nationales et aux instruments juridiques internationaux ratifiés par la RDC.

Le texte souligne également que toute atteinte à ce principe constitue une violation des droits et libertés fondamentaux.

Le ministre des Droits humains appelle en outre les autorités judiciaires à veiller strictement au respect de la présomption d'innocence, qui implique sauf exceptions prévues par la loi la liberté de la personne poursuivie durant la procédure.

Alors que l'affaire continue d'alimenter les débats sur les réseaux sociaux, ce dossier remet en lumière une problématique récurrente en RDC celle des détentions prolongées sans jugement et des prisonniers privés.