Congo-Kinshasa: Juliana Lumumba parle du combat de son père

17 janvier 1961- 17 janvier 2026, voilà soixante-cinq ans qu'était assassiné Patrice Emery Lumumba, « le premier » premier ministre congolais et l'un des pères de l'indépendance.

Comment les enfants Lumumba ont-ils réussi à quitter le pays alors qu'ils étaient en résidence surveillée ? Juliana Lumumba se confie à Radio Okapi. La fille de Patrice Emery Lumumba, raconte cette opération périlleuse supervisée par le président égyptien Nasser : « C'était le Jeep de l'ambassade de l'Egypte, avec des troupes égyptiennes, qui étaient soit disant venues voir les premier ministre, avec monsieur Abdel-Aziz Ishaq.

On nous a mis dans cette jeep, avec des caisses dessus, comme s'il n'y avait rien, qu'on emmenait de la boisson. On devait sortir de là, direction aéroport. Et on a fait de vrais faux passeports égyptiens, avec François Patrice et moi-même, comme les enfants de monsieur Abdel-Aziz donc. Ils ont réussi à traverser les deux cordons à l'aéroport.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Mais, c'était quand même Sabena. Nous n'avions pas de ligne nationale, et le tout c'est d'entrer assez discrètement dans cet avion pour qu'on ne reconnaisse pas les enfants Lumumba que tout le monde connaissait à cause des photos et tout ça, et qu'on y soit. Voilà. C'était quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Ils sont sortis du commandement ONU, ils étaient basés autour de l'aéroport et avaient ordre de tirer si l'avion ne partait pas à temps ». Alain Irung a réalisé cette interview en janvier 2009.