Congo-Kinshasa: Crise sécuritaire - L'ADECO prône le dialogue inclusif et non national

16 Janvier 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Face à la crise sécuritaire qui secoue la partie Est de la RDC, le parti politique Alliance des Démocrates Congolais (ADECO) prône le dialogue inclusif et non national.

Lors de sa matinée politique, organisée vendredi 16 janvier à Kinshasa, ce parti a applaudit des deux mains la diplomatie du président Félix Tshisekedi qui, selon lui, déjouerait le plan de balkanisation et contribuerait à restaurer la souveraineté de la République démocratique du Congo.

« Le dialogue n'a pas vocation à être une source de pouvoir pour bousculer l'ordre constitutionnel existant. On ne renforce pas la cohésion nationale en partageant les postes politiques. La preuve, le temps a démontré l'improductivité de cet échange marchand », a souligné le président de l'ADECO, André Mbaya.

À cette occasion, il appelé la classe politique congolaise à faire preuve de prudence face au « projet permanent de balkanisation » du pays:

« Toutes les tentatives se noient dans des rivières de sang, de souffrances inhumaines et des millions de morts atroces. Aujourd'hui, sous la guidance de Félix Tshisekedi, un combat visible, porté dans les hautes sphères internationales, bouscule le plan, dévoile les complicités et jette l'opprobre sur les milieux des parrains connus et côtoyés ; et ce, grâce à sa diplomatie de rupture et de restauration de la souveraineté du pays ».

Cet acteur politique a toutefois déploré le foisonnement d'intérêts particuliers, la multiplicité d'acteurs, ainsi que l'absence d'unité de vue, d'objectif et d'action, qui, selon lui, compromettent les chances de voir émerger une perspective capable d'assurer la paix, l'intégrité du territoire et la souveraineté de la RDC.

André Mbaya estime que le dialogue n'est possible qu'après avoir identifié les dividendes politiques mettant en avant la paix, l'intégrité territoriale, la souveraineté et le respect de l'ordre constitutionnel, le tout devant figurer dans un cahier des charges accepté par Kinshasa.

En novembre dernier, ce parti membre de l'Union sacrée de la Nation avait lancé à Kinshasa les activités de son université politique.

