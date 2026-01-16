Congo-Kinshasa: L'armée nationale déloge la milice CRP de Bule après un mois d'occupation

L'armée nationale a délogé, vendredi 16 janvier, la milice Convention pour la Révolution Populaire (CRP) de la cité de Bule, dans le territoire de Djugu, après plus d'un mois d'occupation.

Les Forces armées de la RDC ont ensuite poursuivi le ratissage à Bule-centre et dans la plaine Savo, où des milliers de personnes déplacées se sont installées depuis plusieurs semaines.

Si les activités socio-économiques restent toujours suspendues, quelques habitants et des militaires des FARDC ont néanmoins été aperçus durant toute la journée au rond-point Vajeru.

Selon des sources locales, après avoir été défaits à Bule-centre, certains miliciens de la CRP ont pris la fuite vers les villages Kau, Liri, Wiri ainsi que vers le groupement Sumbuso, dans la chefferie des Bahema-Nord.

« Nous avons enregistré deux blessés par balles parmi nos déplacés », a témoigné un habitant joint par téléphone en fin d'après-midi depuis le site de Savo.

De son côté, le porte-parole de l'armée en Ituri a promis de fournir plus de détails sur le bilan des affrontements de ce vendredi à Bule-centre, une fois terminées les opérations de ratissage et de domination du terrain par les FARDC.

Par ailleurs, les responsables des écoles de Bule, dans le territoire de Djugu (Ituri), plaident pour l'organisation urgente de cours de rattrapage sur le site de déplacés de la Plaine Savo, afin de sauver l'année scolaire de plus d'un millier d'enfants.

Cette initiative vise à protéger l'avenir de ces élèves ayant fui les affrontements opposant les FARDC aux miliciens de la CRP, groupe armé associé à Thomas Lubanga.