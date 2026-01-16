Cote d'Ivoire: Autonomisation de la femme - La GIZ lance « Tech'Elles », un programme dédié à l'inclusion numérique

Dans le but de lutter contre la sous-représentation des femmes dans le secteur du numérique, la Coopération allemande, à travers la Giz, organise, en collaboration avec l'Union européenne et le gouvernement ivoirien, le programme « Tech'Elles », un événement dédié à l'inclusion numérique des jeunes filles et des jeunes femmes.

L'événement se tiendra les 22 et 23 janvier 2026, à Abidjan. La conférence de presse de lancement a eu lieu le jeudi 15 janvier 2026, au siège d'Ascencia Group, à Marcory-Biétry.

Cette initiative de grande envergure s'inscrit dans la continuité des programmes formation-emploi déjà mis en oeuvre par la Coopération allemande et l'Union européenne. Ces actions visent à doter les jeunes filles et les jeunes femmes de compétences techniques et professionnelles adaptées, afin de faciliter leur insertion durable dans les secteurs économiques d'avenir.

« Tech'Elles est une plateforme de rencontres et d'échanges avec des professionnels qui met en lumière la créativité, l'audace et le potentiel des jeunes femmes de Côte d'Ivoire », a expliqué René Megela, chef de composante à la Giz.

Selon lui, le programme se veut également une vitrine de l'excellence féminine dans les métiers industriels et du numérique.

Pensé comme un espace d'inspiration et d'opportunités, « Tech'Elles » permettra de connecter les participantes à des entreprises, des institutions et des acteurs engagés pour l'égalité des chances. « L'événement aide les jeunes femmes à oser, à se former et à bâtir leur avenir dans des secteurs porteurs d'emplois, notamment l'industrie et la technologie », a-t-il ajouté.

Le rendez-vous d'Abidjan sera l'occasion de mettre en lumière la diversité des métiers qui recrutent aujourd'hui et façonnent l'économie de demain : métiers du digital et de la cybersécurité, mécanique industrielle et automobile, mécanique agricole, entrepreneuriat numérique, entre autres.

Au programme figurent des conférences plénières, des ateliers thématiques, ainsi que des rencontres avec des femmes modèles de réussite, afin de favoriser l'accès aux réseaux professionnels et aux opportunités de carrière.

Malgré l'essor rapide des technologies, les femmes demeurent sous-représentées dans le secteur du numérique, avec seulement 30 % de présence, en Afrique comme dans le monde, selon les statistiques disponibles.

Présente dans plus de 120 pays, la Giz accompagne les États dans les domaines de la formation professionnelle, de la transition numérique et de la promotion de l'égalité des chances. À travers des initiatives telles que « Tech'Elles », la Giz contribue à lever les obstacles à l'accès des femmes aux métiers industriels et du numérique.