Cote d'Ivoire: Ressources animales et halieutiques - Sidi Touré remet 7 véhicules et 25 motos à des services sous tutelle

Le ministère des Ressources animales et halieutiques (Mirah) a remis le vendredi 16 janvier 2026, au Plateau, 7 véhicules administratifs et 25 motos, à des responsables dudit département ministériel pour leur permettre de se rapprocher davantage des populations.

Pour le ministre Sidi Tiémoko Touré, cette cérémonie, au-delà de son caractère symbolique, traduit une volonté claire, celle de doter l'administration de moyens concrets nécessaires pour mieux servir l'État, les acteurs du monde rural, les éleveurs, les pêcheurs, les aquaculteurs et l'ensemble de la population. Pour lui, le secteur des ressources animales et halieutiques est par essence un secteur dédié à des activités de terrain. Il exige présence, proximité et mobilité.

« Nos missions, qu'il s'agisse de l'encadrement des éleveurs, du suivi sanitaire du cheptel, de la promotion de la pêche et l'aquaculture, de la protection des ressources halieutiques ou encore de la sécurité alimentaire, ne peuvent être pleinement accomplies sans des outils logistiques adéquats », a déclaré Sidi Tiémoko Touré, précisant que la mise à disposition de ce matériel roulant répond à un impératif opérationnel : aller plus vite, loin et aller mieux.

En effet, cette remise vise à renforcer la capacité des équipes à couvrir le territoire national, à améliorer la qualité du service des activités de terrain et à rapprocher l'administration des bénéficiaires finaux des politiques publiques. A l'en croire, la remise de ce matériel roulant est un levier pour renforcer l'efficacité des administrations déconcentrées, améliorer la planification des missions de terrain et garantir un meilleur suivi des projets, des programmes et des politiques publiques mis en oeuvre par son département ministériel.

« Grâce à ces nouveaux moyens de mobilité, nos équipes pourront assurer un meilleur suivi sanitaire du cheptel, notamment dans la prévention et la gestion des hepisoties, renforcer la présence de l'État dans les zones de production souvent éloignées des centres urbains, accompagner plus efficacement les éleveurs, des pêcheurs et aquaculteurs dans l'amélioration de leurs pratiques, intensifier la collection de données fiables pour orienter la prise de décisions et globalement améliorer la qualité du service public rendu aux populations », dit-il.

C'est pourquoi Sidi Tiémoko Touré a exprimé sa gratitude au Président de la République, Alassane Ouattara, pour sa vision claire d'une administration moderne, performante et proche des citoyens. Selon le ministre, ces équipements sont le fruit d'une synergie institutionnelle au service de l'intérêt général. « Ces moyens acquis grâce au soutien des ressources publiques doivent être utilisés avec rigueur et responsabilité », a-t-il conseillé, appelant chaque bénéficiaire au strict respect des règles d'affectation et d'utilisation à une gestion transparente et rationnelle de ces biens, mais surtout à un entretien régulier pour assurer la disponibilité.

« Cette remise de matériel est un message clair. L'État vous fait confiance, il vous donne aussi les moyens d'agir. En retour, il attend de chacun un engagement renouvelé, une discipline professionnelle renforcée et une culture du résultat », a insisté le ministre, invitant chaque bénéficiaire à faire de ces outils un instrument de transformation au service des différentes missions.

Au nom des bénéficiaires, Paterne Koffi, coordonnateur de projets, a exprimé sa gratitude au ministre Sidi Tiémoko Touré pour son accompagnement. « En nous dotant de ces véhicules de fonction et de ces motos administratives, vous nous donnez les ailes nécessaires pour sillonner les zones les plus reculées de notre pays, réduire les délais d'intervention et renforcer la proximité entre l'administration et les acteurs de terrain », a souligné le porte-parole des bénéficiaires, prenant l'engagement solennel d'en faire un outil à usage strictement professionnel et rigoureux, d'assurer un entretien méticuleux de ce matériel pour garantir sa pérennité.