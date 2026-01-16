Cote d'Ivoire: Lancement officiel du plan stratégique 2025-2028 - Son Éminence Ignace Cardinal Dogbo partage sa vision

Sous l'impulsion de Son Éminence Ignace Cardinal Dogbo, l'archidiocèse d'Abidjan a tenu le vendredi 16 janvier 2026, une conférence marquant le lancement officiel de son plan stratégique 2025-2028. La rencontre s'est déroulée à l'auditorium de la cathédrale Saint-Paul du Plateau, en présence des clercs, des consacrés et des fidèles laïcs.

En ce début de l'année 2026, ce lancement vient concrétiser les orientations majeures dégagées par l'archevêque et fixer les lignes directrices de l'archidiocèse pour les trois prochaines années. Ce plan stratégique vise essentiellement à faire partager la vision de l'évêque à l'ensemble du peuple de Dieu, afin de favoriser une action commune et harmonieuse.

Présenté comme une véritable boussole, ce plan invite chaque fidèle à s'impliquer activement dans la mission de l'Église. La vision de Son Éminence s'inscrit pleinement dans celle du pape François, qui a engagé toute l'Église sur le chemin de la synodalité.

Intitulée « Église-Famille de Dieu à Abidjan : Synodale, autonome, au service de tous », cette vision traduit la volonté d'Ignace Cardinal Dogbo de faire de l'Église une véritable famille, conformément à l'enseignement de la lettre de saint Paul aux Éphésiens (Bible).

À travers ce plan stratégique, l'archevêque souhaite également promouvoir une Église où les fidèles grandissent dans la communion fraternelle, la solidarité et le service, tout en vivant pleinement leur foi dans l'unité. « J'attends que tous, clercs, consacrés et laïcs, entrent dans cette vision, et qu'ensemble, nous marchions, main dans la main, vers la réalisation de nos objectifs », a confié Son Éminence Ignace Cardinal Dogbo à l'issue de la rencontre.