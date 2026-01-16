Maroc: CAN Maroc 2025 - La CAF et PUMA subliment la finale avec un ballon ITRI en édition spéciale

À l'occasion de la grande finale de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, la Confédération Africaine de Football (CAF), en partenariat avec son équipementier technique PUMA, a levé le voile sur une version spéciale et commémorative du ballon officiel de la compétition, baptisé ITRI. Cette édition exclusive sera utilisée lors de l'ultime confrontation prévue ce dimanche 18 janvier 2026, au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat.

Le Maroc, pays hôte de la compétition, croisera le fer avec le Sénégal dans un duel très attendu, dont le coup d'envoi est fixé à 20h00, heure locale (19h00 GMT). Au terme de cette rencontre, l'Afrique connaîtra son nouveau champion continental, dans un cadre sublimé par un ballon spécialement revisité pour marquer l'événement.

Rehaussée de touches dorées, cette version inédite du ballon ITRI rend hommage aux deux nations finalistes et confère à la rencontre une dimension symbolique forte. Ces accents dorés traduisent à la fois l'excellence sportive, la quête du sacre et le prestige de cette finale au sommet du football africain.

Utilisé tout au long de la CAN Maroc 2025, le ballon ITRI s'est déjà distingué par son design audacieux et identitaire, inspiré des motifs géométriques traditionnels du zellige marocain. Son esthétique met en valeur une étoile centrale, des formes florales raffinées et une symétrie circulaire, illustrant l'harmonie entre tradition et modernité.

Sur le plan technique, le ballon intègre la technologie de pointe Orbita 6 développée par PUMA. Celle-ci garantit des performances optimales répondant aux standards internationaux les plus exigeants, tout en assurant précision, stabilité et durabilité sur les pelouses.

À travers cette édition spéciale, la CAF et PUMA célèbrent non seulement la finale de la CAN 2025, mais aussi la richesse culturelle du continent africain, faisant du ballon ITRI un véritable symbole d'unité, d'innovation et de passion du football africain.