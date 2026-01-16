Considéré comme un instrument de référence majeur destiné à orienter, structurer et harmoniser l'ensemble des actions pastorales, administratives et de gouvernance de l'Église famille de Dieu à Abidjan, le Plan stratégique pastoral 2025-2028, élaboré par l'Archidiocèse d'Abidjan, a été officiellement lancé le vendredi 16 janvier 2026, à l'auditorium de la Cathédrale Saint-Paul du Plateau.

La cérémonie, présidée par Son Éminence Ignace Cardinal Dogbo Bessi, a offert l'occasion à Marie-Laure Abotcha Boni, économe diocésaine, de présenter en détail ce plan triennal et d'en préciser les rôles essentiels.

Selon elle, le plan stratégique constitue avant tout un outil d'orientation et de gouvernance, définissant clairement la vision dans laquelle l'Archidiocèse souhaite s'inscrire. Il s'appuie sur trois piliers analytiques fondamentaux, à savoir l'analyse macro-environnementale, l'analyse méso-environnementale et l'analyse micro-environnementale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La revue documentaire et les diagnostics menés permettront de mettre en lumière les enjeux majeurs, à partir desquels seront définis les axes stratégiques devant guider l'action pastorale et administrative. Ces enjeux sont ainsi identifiés et structurés afin de soutenir une action cohérente et efficace.

Dans la vision de Son Éminence Ignace Cardinal Dogbo Bessi, ce plan représente une réponse structurée, concertée et proactive face aux défis contemporains. Il ambitionne de revitaliser la mission évangélisatrice de l'Église, de renforcer la communion ecclésiale et de favoriser la conversion, la croissance et la maturation spirituelle du peuple de Dieu.

Véritable feuille de route, ce plan a pour vocation, entre autres, de guider l'action pastorale de l'Archidiocèse, d'optimiser la coordination des ressources humaines, structurelles et matérielles, et de consolider les dynamiques institutionnelles internes.

Sous l'impulsion d'Ignace Cardinal Dogbo Bessi, le diocèse s'engage ainsi dans une nouvelle dynamique pour les trois années à venir, répondant aux exigences de l'époque actuelle et aux aspirations profondes de la communauté chrétienne.

Concernant les résultats attendus à l'horizon 2028, l'économe diocésaine souligne l'objectif de parvenir à des fidèles davantage engagés et missionnaires, à une participation accrue à la vie diocésaine, à un impact social renforcé à travers la réalisation de projets structurants, ainsi qu'à une visibilité accrue de l'Église dans l'espace public.