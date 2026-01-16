Sénégal: Pomme de terre et oignon - Suspension des importations à compter du 16 janvier

Dakar — Le ministère de l'Industrie et du Commerce a annoncé, vendredi, l'entrée en vigueur immédiate de la mesure portant gel des importations de pomme de terre et d'oignon.

Cette décision intervient conformément aux conclusions de la réunion tenue le 13 janvier 2026 au siège de l'Agence de régulation des marchés (ARM), consacrée à la préparation de la campagnes de commercialisation 2025-2026 de ces deux spéculations, précise une circulaire de ce département ministériel transmise à l'APS

La production locale de pomme de terre sera disponible sur le marché à compter du 15 janvier 2026 et la production locale d'oignon, un mois plus tard, à partir du 15 février 2026, informe la même source.

Elle souligne que les statistiques douanières les plus récentes indiquent que les importations programmées, sous forme de quotas, ont été exécutées à hauteur de 95% et que les stocks constitués sont suffisants pour couvrir les besoins du marché jusqu'à l'arrivée de la production locale susmentionnée".

Le gel des importations de pomme de terre et d'oignon vise à "sécuriser l'écoulement de la production locale" , ainsi que la préservation de la stabilité des prix, selon le ministère de l'Industrie et du Commerce.

Cette opération vise également à "éviter une surabondance importée pendant la phase d'entrée en production locale".

La tutelle invite toutefois "les opérateurs économiques ayant des cargaisons en mer ou en cours d'acheminement à prendre contact, dans l'immédiat, avec les autorités compétentes afin de définir les modalités de gestion de ces flux".

Elle dit compter sur la "coopération et la diligence" de tous les acteurs afin de garantir "une mise en oeuvre efficace de cette mesure dans l'intérêt du marché et du consommateur".