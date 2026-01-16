Sénégal: Douanes - Les recettes du bureau de Rosso s'élèvent à 14 541 204 978 francs CFA en 2025, soit une hausse de 10,8 % sur l'objectif initial

Rosso — Les recettes du bureau des douanes de Rosso (nord) en 2025 s'élèvent à 14 541 204 978 francs CFA, a indiqué, vendredi, son chef, le lieutenant-colonel Abdoulaye Ndiaye, rappelant que l'objectif initial était d'atteindre 13 115 000 000.

"Ce montant dépasse l'objectif initial fixé à 13 115 000 000, avec une plus-value de 1 426 204 978 francs, soit une hausse de 10,8 %", a précisé M. Ndiaye dans un entretien avec l'APS.

Selon lui, les recettes du bureau des douanes de Rosso en 2025 dépassent de 1 669 000 000 celles de 2024, soit une augmentation de 13 %.

La maturité du système informatique Gaïndé, utilisé par les douanes en vue d"'une bonne maîtrise de l'assiette fiscale", a largement contribué à la hausse des recettes douanières du bureau de Rosso en 2025, a expliqué Abdoulaye Ndiaye.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'élargissement des activités du bureau et le renforcement de la lutte contre la fraude douanière ont permis aussi d'augmenter les recettes, selon M. Ndiaye.

En 2024, les recettes du bureau des douanes de Rosso s'élevaient à 12,8 milliards de francs CFA, ce qui était déjà un record dû au déploiement du système informatique Gaïndé et à son appropriation par les commissionnaires en douane et les opérateurs économiques, a-t-il signalé.

Abdoulaye Ndiaye attribue aussi ces performances au dévouement des agents des douanes et au soutien de leur directeur régional.