Sénégal: Douanes - Les recettes du bureau de Rosso s'élèvent à 14 541 204 978 francs CFA en 2025, soit une hausse de 10,8 % sur l'objectif initial

16 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Rosso — Les recettes du bureau des douanes de Rosso (nord) en 2025 s'élèvent à 14 541 204 978 francs CFA, a indiqué, vendredi, son chef, le lieutenant-colonel Abdoulaye Ndiaye, rappelant que l'objectif initial était d'atteindre 13 115 000 000.

"Ce montant dépasse l'objectif initial fixé à 13 115 000 000, avec une plus-value de 1 426 204 978 francs, soit une hausse de 10,8 %", a précisé M. Ndiaye dans un entretien avec l'APS.

Selon lui, les recettes du bureau des douanes de Rosso en 2025 dépassent de 1 669 000 000 celles de 2024, soit une augmentation de 13 %.

La maturité du système informatique Gaïndé, utilisé par les douanes en vue d"'une bonne maîtrise de l'assiette fiscale", a largement contribué à la hausse des recettes douanières du bureau de Rosso en 2025, a expliqué Abdoulaye Ndiaye.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'élargissement des activités du bureau et le renforcement de la lutte contre la fraude douanière ont permis aussi d'augmenter les recettes, selon M. Ndiaye.

En 2024, les recettes du bureau des douanes de Rosso s'élevaient à 12,8 milliards de francs CFA, ce qui était déjà un record dû au déploiement du système informatique Gaïndé et à son appropriation par les commissionnaires en douane et les opérateurs économiques, a-t-il signalé.

Abdoulaye Ndiaye attribue aussi ces performances au dévouement des agents des douanes et au soutien de leur directeur régional.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.