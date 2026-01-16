Maroc/Sénégal: CAN 2025 - Le Sénégal rejoint Rabat pour disputer la finale contre le Maroc

16 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Rabat — L'équipe nationale du Sénégal est arrivée vendredi, à 18h21, dans la capitale marocaine, Rabat, où elle va disputer la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 contre le Maroc.

La finale de cette 35e édition est prévue dimanche au stade Moulay-Abdellah de Rabat, à partir de 19h00 GMT.

Les Lions ont quitté Tanger, ville où ils ont disputé tous leurs matchs depuis la phase de poules, y compris les huitièmes, les quarts et la demi-finale de la CAN.

A leur arrivée à la gare de Rabat-Agdal à bord du TGV Al Boraq, les joueurs sénégalais ont été accueillis par des dizaines de supporters sénégalais, massivement présents dans la capitale marocaine.

Portés par l'euphorie populaire, les joueurs ont eu du mal à regagner leur bus, pris d'assaut par les supporters.

Les policiers marocains sont ensuite venus rétablir l'ordre.

Chantant, les supporters sénégalais ont couru derrière le bus, déterminés à accompagner les joueurs jusqu'à leur hôtel.

Le Sénégal et le Maroc vont se retrouver pour la première fois de leur histoire en finale de la Coupe d'Afrique des nations.

