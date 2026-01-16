Sénégal: Magal de Kazu Rajab - Touba dans la ferveur religieuse

Touba — La communauté mouride célèbre, ce vendredi, le Magal de Kazu Rajab dans une forte ferveur religieuse à Touba. Cet événement majeur marque la naissance de Serigne Fallou Mbacké (1888-1968), deuxième khalife général des mourides.

A l'intérieur de la grande mosquée de Touba, de nombreux fidèles en file indienne, accomplissent la ziarra au mausolée de Serigne Fallou Mbacké. D'autres, assis à même le sol, récitent des panégyriques de Cheikh Ahmadou Bamba ou s'adonnent à la lecture du Saint Coran.

Les fidèles ont salué la "bonne organisation" de l'événement, notamment dans l'enceinte de la grande mosquée, facilitant la circulation et le recueillement malgré la forte affluence.

"J'ai apprécié la bonne organisation du magal, surtout au niveau de la grande mosquée. Les fidèles effectuent tranquillement leur ziarra au mausolée de Serigne Fallou Mbacké, ce qui n'était pas évident au regard de l'affluence", a témoigné Issa Ndiaye, interrogé par l'APS.

Il a formulé des prières pour la paix, la stabilité et la cohésion sociale au Sénégal, mais aussi pour les plus hautes autorités du pays, notamment le président de la République, afin qu'il réussisse sa mission à la tête de l'État.

De son côté, El Hadji Aliou Gueye, fidèle disciple de Serigne Fallou Mbacké, n'a pas tari d'éloges à l'endroit du saint homme.

"J'ai un amour inconditionnel pour Serigne Fallou Mbacké. J'ai même donné son nom à mon fils", a-t-il confié.