Togo: Un Corse pour diriger les Eperviers ?

Les médias togolais bruissent depuis plusieurs jours de rumeurs autour d'une possible arrivée de Jean-Michel Cavalli à la tête de la sélection nationale. Son nom circule avec insistance pour prendre les commandes des Éperviers, mais à ce stade, rien n'a été officialisé.

La Fédération togolaise de football (FTF) n'a, pour l'instant, confirmé aucun choix. Une prudence compréhensible, alors que l'instance dirigeante vient tout juste de se séparer de Nibombé Daré, en raison de résultats jugés insuffisants. Le Togo est donc en quête active d'un nouveau sélectionneur, capable de relancer une équipe nationale en manque de repères.

Jean-Michel Cavalli fait partie de ces entraîneurs français dont la carrière s'est construite loin des circuits traditionnels. Peu exposé médiatiquement, il s'est forgé une solide réputation sur le terrain, souvent dans des contextes complexes et sous forte pression.

Après une carrière de joueur sans éclat particulier, Cavalli se tourne rapidement vers le banc. Il se fait d'abord connaître en France, notamment avec AC Ajaccio, où il impose un discours marqué par une identité corse affirmée. Il passe ensuite par US Boulogne et FC Martigues, intervenant le plus souvent dans des situations de crise ou de reconstruction.

C'est surtout à l'étranger que Cavalli va élargir son profil. En Afrique du Nord, il dirige plusieurs clubs historiques en Algérie et en Tunisie, confronté à des environnements exigeants, où la pression populaire est permanente. Ces expériences renforcent son image d'entraîneur à poigne, capable de gérer l'urgence et les attentes élevées.

Le technicien français a également exercé au Moyen-Orient, au Qatar et en Arabie saoudite, avec des passages à Al-Kharaitiyat SC et Al-Wehda FC, toujours sur des projets courts, orientés vers des résultats rapides.

Autant d'éléments qui expliquent pourquoi son nom revient avec insistance au Togo. Mais entre rumeurs persistantes et absence de confirmation officielle, le dossier Cavalli reste ouvert. La FTF poursuit ses consultations.