Gabon: Le Coordinateur Général du FNOJG reçu par le 5e Secrétaire du Bureau de l'Assemblée Nationale

Le 5e Secrétaire du Bureau de l'Assemblée nationale, l'Honorable Alexandre Awassi, a accordé une audience à Emmanuel Ombana, Coordinateur Général du Forum National des Organisations de Jeunesse du Gabon. Les échanges ont porté sur plusieurs projets de lois structurants en faveur de la jeunesse et du développement national.

Parmi les points abordés figurent notamment le projet de loi portant sur la professionnalisation, l'organisation et le fonctionnement des associations en République gabonaise, ainsi que la loi relative à l'obligation d'implication des jeunes dans l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation des politiques publiques et projets de développement.

Sur le premier point, il a été relevé que le Gabon compte de nombreuses associations, mais dont l'impact demeure encore limité, contrairement à d'autres pays où les organisations professionnelles contribuent significativement à la création d'emplois, à la formation et à l'accompagnement du développement national.

Concernant le deuxième point sur l'implication des jeunes, les échanges ont mis en lumière les bénéfices en termes d'appropriation, de transfert de compétences et de renforcement des capacités, à toutes les phases des projets.

Les discussions ont également porté sur la perspective de l'organisation d'un Dialogue National entre le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema et la Jeunesse, avec la proposition d'un format innovant, axé sur des projets concrets dans des secteurs à fort potentiel tels que le numérique, l'agriculture, l'environnement, le tourisme et bien d'autres, etc.

L'Honorable Alexandre Awassi a renchéri les propositions avec une formulation concrète et pertinente, réaffirmant son ouverture, sa disponibilité constante et son engagement à accompagner la jeunesse dans la compréhension et la mise en oeuvre de la vision du Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Le Coordinateur Général, Emmanuel Ombana a, pour sa part, exprimé sa gratitude pour cette écoute constructive et légendaire, réaffirmant son engagement à traduire ces échanges en actions concrètes, dans l'intérêt du développement du Gabon.