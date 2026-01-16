Sénégal: Gel des importations de pomme de terre et d'oignon jusqu'à nouvel ordre

16 Janvier 2026
Le Soleil (Dakar)

Le Sénégal met la production locale au coeur de la campagne agricole 2025-2026 avec un plan ambitieux pour renforcer l'approvisionnement national en pomme de terre et en oignon. Selon le gouvernement, les récoltes locales sont désormais prêtes à approvisionner les marchés, avec la pomme de terre disponible dès le 15 janvier 2026 et l'oignon à partir du 15 février 2026.

Cette initiative vise à soutenir les producteurs sénégalais, stabiliser les prix et renforcer la sécurité alimentaire du pays. Les autorités soulignent que 95 % des importations prévues ont déjà été réalisées, ce qui permet désormais de concentrer les efforts sur la consommation de la production nationale.

Pour faciliter ce tournant vers l'autosuffisance, le Ministère de l'Industrie et du Commerce a lancé des directives pour organiser la commercialisation et le suivi des prix, en coordination avec l'Agence de Régulation des Marchés (ARM) et les services des Douanes. Les opérateurs économiques disposant de cargaisons encore en mer ou en transit sont invités à collaborer avec les autorités afin de gérer ces flux de manière optimale.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.