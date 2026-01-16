Sénégal: Gel des importations de pomme de terre et d'oignon jusqu'à nouvel ordre

Le Sénégal met la production locale au coeur de la campagne agricole 2025-2026 avec un plan ambitieux pour renforcer l'approvisionnement national en pomme de terre et en oignon. Selon le gouvernement, les récoltes locales sont désormais prêtes à approvisionner les marchés, avec la pomme de terre disponible dès le 15 janvier 2026 et l'oignon à partir du 15 février 2026.

Cette initiative vise à soutenir les producteurs sénégalais, stabiliser les prix et renforcer la sécurité alimentaire du pays. Les autorités soulignent que 95 % des importations prévues ont déjà été réalisées, ce qui permet désormais de concentrer les efforts sur la consommation de la production nationale.

Pour faciliter ce tournant vers l'autosuffisance, le Ministère de l'Industrie et du Commerce a lancé des directives pour organiser la commercialisation et le suivi des prix, en coordination avec l'Agence de Régulation des Marchés (ARM) et les services des Douanes. Les opérateurs économiques disposant de cargaisons encore en mer ou en transit sont invités à collaborer avec les autorités afin de gérer ces flux de manière optimale.