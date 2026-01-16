Sénégal: Formation professionnelle - A Mbour, Ousmane Sonko défend la souveraineté par le capital humain

Le Premier ministre Ousmane Sonko a procédé, ce vendredi, à l'inauguration du Centre de formation professionnelle (CFP) de Mbour, Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan. Cette première sortie officielle du chef du gouvernement dans la capitale de la Petite-Côte a été l'occasion pour lui de décliner les ambitions du Sénégal en matière de formation d'un capital humain conscient des enjeux du développement économique.

MBOUR - C'est une matinée très particulière pour les populations de Falokh, qui ont accueilli, ce vendredi, le Premier ministre Ousmane Sonko, venu présider la cérémonie d'inauguration du Centre de formation professionnelle Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan. Le chef du gouvernement et sa délégation ont été reçus par le gouverneur de la région de Thiès, Saër Ndao, en présence des autorités administratives et locales du département.

Après avoir observé le protocole primatorial, Ousmane Sonko a procédé au dévoilement de la plaque inaugurale et à la coupure du ruban, avant de rejoindre le chapiteau où s'est déroulée la cérémonie officielle.

« L'événement qui nous réunit aujourd'hui dépasse l'ouverture d'un simple établissement de formation. Il consacre une vision partagée, une ambition commune : faire de la formation professionnelle un levier central de transformation économique, de justice territoriale et d'inclusion sociale au service de la jeunesse sénégalaise. La formation professionnelle est au coeur de la transformation nationale », a déclaré le Premier ministre.

À travers cette initiative, le chef du gouvernement a décliné les nouvelles bases de la politique de l'emploi définie par le chef de l'État, désormais axée sur la formation qualifiante des jeunes. Avec ce centre ultramoderne, le Sénégal ambitionne de se doter d'un capital humain mieux formé afin de répondre aux enjeux de la souveraineté nationale. Le CFP de Mbour se veut ainsi un cadre où la formation est en adéquation avec les besoins réels du marché de l'emploi.

Au-delà des compétences techniques acquises, les apprenants seront également outillés pour devenir des acteurs et ambassadeurs de l'entrepreneuriat des jeunes.

« La formation professionnelle vise une employabilité immédiate, une capacité d'adaptation au marché du travail et une ouverture vers l'entrepreneuriat. Elle répond aussi à une exigence nationale : réduire notre dépendance, qualifier notre main-d'oeuvre, renforcer la compétitivité de nos entreprises et bâtir une économie productive portée par les compétences locales. Elle devient ainsi un outil de souveraineté économique, au même titre que l'industrie, l'énergie et l'agriculture », a souligné Ousmane Sonko.

Cette cérémonie d'inauguration, placée sous le signe de la fraternité, a également été l'occasion pour les autorités émiraties de saluer le dynamisme et l'engagement des autorités sénégalaises en faveur du développement socio-économique. Pour le chargé d'affaires des Émirats arabes unis au Sénégal, M. Mabrook Saeed Al Mansoori, chaque investissement dans la formation de la jeunesse constitue un pas de plus vers un avenir meilleur.

« Nous avons la ferme conviction que ce nouvel établissement, à l'image de son illustre parrain, Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, ancien président des Émirats arabes unis, constituera, grâce à son offre de formation diversifiée, un creuset d'excellence. Il viendra renforcer le dispositif national de formation professionnelle en formant une main-d'oeuvre qualifiée, compétitive et capable de répondre efficacement aux besoins du marché du travail et de contribuer aux objectifs de développement du Sénégal », s'est réjoui le diplomate.