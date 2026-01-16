Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Travaux de voirie imminents sur le boulevard de la Gueule Tapée

Dans le cadre des préparatifs des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, le préfet du département de Dakar a annoncé le lancement imminent de travaux de mise à niveau et d'aménagement de la voirie aux abords de plusieurs infrastructures sportives.

Selon l'autorité administrative, ces travaux d'intérêt public visent à améliorer durablement la fluidité de la circulation, la sécurité des usagers et le cadre de vie des riverains. Leur bonne exécution nécessite toutefois la libération complète et la sécurisation des emprises concernées.

À cet effet, le préfet invite les personnes occupant actuellement le boulevard de la Gueule Tapée et ses dépendances, notamment sur le tronçon compris entre le rond-point de l'hôpital Abass Ndao et la Place de la Nation, à libérer les lieux au plus tard le dimanche 18 janvier 2026. Cette mesure est indispensable pour permettre le démarrage effectif des travaux dans des conditions optimales.

Le communiqué précise qu'au-delà de ce délai, des dispositions appropriées pourraient être prises pour garantir la libération des emprises, dans le souci d'assurer la sécurité de tous et le respect du calendrier des travaux liés à cet événement d'envergure nationale.