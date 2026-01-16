Sénégal: Le Soleil et Medi1 posent les bases d'un partenariat à Tanger

Le directeur général de la Société sénégalaise de presse et de publication (SSPP) Le Soleil, Lamine Niang, a effectué, jeudi 15 janvier 2025, une visite de travail au siège du groupe Medi1 à Tanger, premier média d'information continue au Maroc.

Cette rencontre constitue une étape décisive dans le rapprochement entre deux institutions majeures du service public, engagées à mutualiser leurs expertises pour renforcer leurs offres éditoriales, numériques et commerciales à l'échelle africaine.

Reçue par Majdouline Benchrif, directrice de l'Information de Medi1 Radio, qui a rappelé au passage que « nous avons célébré les quarante-cinq ans de Medi1 en septembre », la délégation sénégalaise a ensuite visité les différentes entités du groupe : radio, télévision et rédaction digitale. Elle était accompagnée, pour ce parcours, par Imane Aghoutane, directrice de la rédaction arabophone de Medi1TV ; Oumar Baldé, rédacteur en chef à Medi1TV ; Mohamed Bourouis, rédacteur en chef à Medi1 Radio ; et Mahfoud Ould Salek, chef d'édition à Medi1 Radio.

Soleil et Medi1 jettent les bases d'un partenariatÀ l'issue de cette immersion, Lamine Niang a salué « la qualité du travail réalisé par Medi1, acteur incontournable du paysage médiatique marocain et maghrébin ». Selon lui, « faire évoluer Le Soleil vers un niveau supérieur en matière d'offre éditoriale suppose ouverture, apprentissage et adaptation. Nous connaissons le rayonnement international de Medi1 et voyons dans ce partenariat une réelle opportunité de progression mutuelle. » Les échanges ont porté sur plusieurs axes stratégiques : coproduction d'émissions, diffusion croisée de contenus, échanges de visibilité, ainsi que formation des équipes aux nouveaux formats digitaux et audiovisuels. L'ambition commune est de bâtir une dynamique éditoriale et commerciale autour des grands enjeux africains et maghrébins.

Synergie des forces

Le directeur de la rédaction web du Soleil, Moussa Diop, a rappelé « l'héritage d'un média dont la crédibilité est le socle depuis sa création en 1970 ». Il a souligné que ce partenariat ouvre des perspectives nouvelles, notamment dans le domaine du digital, des podcasts et des formats interactifs. Au-delà du numérique, les deux groupes ont exprimé leur volonté de promouvoir conjointement le tourisme religieux et culturel au Maroc et au Sénégal. À travers des reportages, documentaires et émissions spéciales, ils entendent mettre en valeur des lieux emblématiques tels que Tivaouane et Touba au Sénégal, ainsi que Fès et Chefchaouen au Maroc. Dans cette dynamique, Le Soleil et Medi1 envisagent l'organisation conjointe de forums et événements dédiés au patrimoine spirituel, combinant traitement éditorial, production audiovisuelle et promotion territoriale.

Pour Medi1TV, désormais intégrée à la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT), cette coopération représente un levier stratégique pour renforcer les échanges Sud-Sud et accroître la visibilité des deux médias dans les espaces francophone et arabophone.

La visite s'est achevée par une séance de travail dans les studios, les archives et les services web de Medi1. Les deux parties ont exprimé leur satisfaction et convenu de formaliser prochainement ce partenariat structurant, à Dakar ou à Tanger. Au-delà d'un accord institutionnel, il s'agit d'un symbole d'amitié durable entre le Maroc et le Sénégal, et surtout entre deux médias publics partageant les mêmes exigences de qualité, de rigueur et de modernité.