Centrafrique: RCA - Un militaire sénégalais tué et sept blessés dans un accident lors d'une mission de la Minusca

Un militaire sénégalais a perdu la vie et sept autres ont été blessés, dont cinq grièvement, à la suite d'un accident impliquant un véhicule du 4e détachement sénégalais d'intervention rapide engagé au sein de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine (Minusca), a annoncé jeudi la Direction de l'information et des relations publiques des Armées (Dirpa).

Selon le communiqué de presse parcouru par Le Soleil, l'accident est survenu ce vendredi 16 janvier 2026, à hauteur du village de Yenga, situé à 22 kilomètres de Bouar, dans le nord-ouest de la République centrafricaine, alors que le détachement effectuait une patrouille de liaison.

Le bilan fait état d'un militaire décédé sur le coup et de sept blessés, dont cinq dans un état grave, précise la même source, sans donner davantage de détails sur les circonstances exactes de l'incident.

Pour rappel, le 4e détachement sénégalais d'intervention rapide (SENQRF4/MINUSCA), fort de 180 militaires, est déployé en République centrafricaine depuis le 31 mai 2025. Il opère comme force de réaction rapide aux côtés des forces locales, notamment dans le cadre des missions de protection des populations civiles.

Les autorités militaires sénégalaises assurent suivre de près la situation et réaffirment l'engagement des Forces armées sénégalaises au sein des opérations de maintien de la paix des Nations unies.