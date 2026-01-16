Sénégal: Thiès - Le ministre Moussa Bala Fofana annonce la reprise des travaux de restructuration de Mbour 4

Après une longue période de suspension de toute activité à Mbour 4, les travaux de restructuration du site ont repris, conformément aux directives du président de la République données en 2024.

L'annonce a été faite par le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement du territoire, Moussa Bala Fofana, lors d'une visite technique effectuée ce vendredi 16 janvier, en présence des autorités administratives et territoriales de Thiès.

En visite sur le site de Mbour 4, le ministre a rappelé les instructions du chef de l'État, formulées lors de sa visite en 2024, visant à corriger les injustices sociales ayant marqué ce dossier. Dans ce cadre, Moussa Bala Fofana a demandé aux autorités compétentes d'ouvrir une période de réclamation de trois mois afin de permettre à toute personne lésée, disposant de preuves de propriété, d'être recensée et recasée.

Le ministre a également informé que, durant la phase de suspension des travaux, un important travail d'enquête, d'inspection et d'analyse a été mené. Celui-ci a porté notamment sur la nature des sols, les mouvements des eaux, le Maastrichtien, les zones vertes ainsi que les zones aptes à accueillir des habitations. Selon lui, toutes ces études ont été réalisées dans le cadre d'un programme de restructuration urbaine et de développement de nouvelles villes, respectant les principes d'urbanisme, de cadre de vie et de développement durable.

Pour Moussa Bala Fofana, ce projet revêt une importance capitale pour le Sénégal, d'autant plus que l'axe Dakar-Thiès constitue un corridor stratégique. Sa planification doit donc être une réussite afin d'en exploiter pleinement le potentiel, tout en évitant les risques majeurs tels que les inondations, la perte du couvert forestier, l'obstruction des zones de recharge de la nappe phréatique, sans oublier les enjeux liés au mobilier urbain.

Selon le ministre, l'ensemble de ce travail technique et scientifique, déjà achevé, permet désormais d'annoncer le démarrage effectif de la restructuration de Mbour 4. Cette visite a également été l'occasion de tenir des réunions techniques avec les services déconcentrés de l'État, en vue de faciliter le recensement des demandes et le recasement des populations concernées, pour un cadre de vie apaisé.

L'objectif, a-t-il précisé, est de boucler la restructuration de Mbour 4 au plus tard à la fin de l'année 2026, afin d'engager le développement de la nouvelle ville. Il a insisté sur la nécessité d'un aménagement précis et rigoureux de cette zone située entre Thiès et Dakar, soulignant qu'il ne s'agit pas uniquement de questions d'habitat, mais également d'enjeux miniers, d'infrastructures et d'impacts sur les populations.

Le ministre a rappelé que la nappe souterraine du pays se recharge dans cette zone, d'où l'importance d'identifier les emplacements les plus adaptés pour les infrastructures, les équipements, les zones de pâturage, les voies d'écoulement des eaux et la préservation des forêts classées. Il a souligné que si Mbour 4 est habitable, la future nouvelle ville nécessite encore des travaux supplémentaires.

À ce sujet, Moussa Bala Fofana a instruit l'ensemble des acteurs concernés à accélérer le processus afin de finaliser définitivement la restructuration de Mbour 4 et de se consacrer ensuite au projet de la nouvelle ville. Il a également annoncé que, dans le cadre du Programme national d'accès au logement, des Sénégalais pourront devenir propriétaires à travers le mécanisme de location-vente, en alternative à l'octroi de terrains à usage d'habitation. À cet effet, un partenaire chinois serait déjà disposé à réaliser 150 unités de logements, sous réserve de la disponibilité du foncier.

Les représentants des populations, à travers le collectif des impactés, ainsi que les maires de Thiès Ouest, de la Ville de Thiès et de Fandène, en présence du député Amadou Dia, se sont tous réjouis de cette visite technique du ministre. Ils ont exprimé leur entière disponibilité à accompagner le processus de restructuration de Mbour 4.