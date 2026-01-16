Sénégal: CAN 2025 - Sadio Mané honoré avec une fresque au rond-point de Keur Massar Nord

Une fresque à l'effigie de Sadio Mané est en cours de réalisation à Keur Massar Nord, sous les pinceaux de l'artiste peintre Assane Mbaye, connu pour ses oeuvres monumentales ornant plusieurs ronds-points de Dakar.

Après Rufisque, où sa fresque dédiée à Krépin Diatta avait marqué les esprits, l'artiste s'attaque cette fois au portrait du meilleur joueur sénégalais, symbole de fierté nationale.

Le projet avait toutefois connu un coup d'arrêt. Sur instruction des autorités administratives, la gendarmerie avait interrompu les travaux, alors même qu'Assane Mbaye affirmait disposer d'une autorisation délivrée par la mairie de Keur Massar Nord. Cette suspension avait suscité incompréhension et frustration au sein de la jeunesse locale.

À l'approche de la finale, des jeunes de Keur Massar s'étaient mobilisés sur les lieux pour soutenir l'artiste, estimant que le Sénégal devait rendre hommage à Sadio Mané, figure emblématique du football national et modèle pour toute une génération.

Après concertation, les autorités ont finalement donné leur accord pour la poursuite du projet. La réalisation de la fresque a ainsi repris, transformant le rond-point en un espace de célébration populaire à la veille de la CAN 2025.