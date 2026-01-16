Maroc: La 7e édition du Salon national de l'olivier du 21 au 24 janvier à El Attaouia

La 7e édition du Salon national de l'olivier se tiendra du 21 au 24 janvier à El Attaouia (province d'El Kelaa des Sraghna), sous le thème: "L'olivier: patrimoine national, symbole de résilience agricole et levier de développement."

Cet événement, placé sous l'égide du ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, est organisé par l'Association du Salon national de l'olivier et l'Interprolive, en partenariat avec le Conseil régional de Marrakech-Safi, la Province d'El Kelaa des Sraghna, la Chambre d'agriculture de la région Marrakech-Safi, le Conseil provincial d'El Kelaa des Sraghna et le Conseil communal d'El Attaouia, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

L'organisation de cette édition intervient après une interruption de six années et vient réaffirmer la place centrale de ce Salon en tant que rendez-vous professionnel national de référence, visant à dynamiser le secteur de l'olivier, à renforcer l'échange d'expériences, à encourager l'innovation et à consolider les partenariats aux niveaux national et international, fait savoir la même source.

Et d'ajouter que cette manifestation met en lumière l'olivier en tant que patrimoine national à dimension stratégique et filière à forte importance socioéconomique, compte tenu de la valeur ajoutée qu'elle génère, des opportunités d'emploi qu'elle offre, ainsi que des perspectives d'investissement prometteuses qu'elle présente, rapporte la MAP.

Le Salon s'étend sur une superficie de 20.000 m2 et réunit plus de 100 exposants représentant les différents maillons de la chaîne de valeur de l'olivier, poursuit le communiqué, notant que cette édition prévoit d'accueillir plus de 10.000 visiteurs.

Au programme figurent des conférences scientifiques, des ateliers techniques dédiés à la formation des agriculteurs, un espace de conseil agricole, ainsi que des séances de dégustation d'huile d'olive et d'olives de table.

Le Salon sera également l'occasion de primer les meilleures huiles d'olive et les meilleures exploitations oléicoles de la région, en plus de rendre hommage aux jeunes entrepreneurs porteurs de projets agricoles innovants.

En marge du Salon seront organisées des rencontres B to B entre les acheteurs internationaux d'olive de table et huile d'olive et les opérateurs nationaux, poursuit la même source, précisant que l'organisation de cet événement s'inscrit dans le cadre de la consolidation des acquis du Plan Maroc Vert et de la poursuite du développement de la filière oléicole dans le cadre de la stratégie "Génération Green".

Et de rappeler que la filière oléicole de la région Marrakech-Safi occupe une place stratégique à l'échelle nationale, s'étendant sur une superficie totale d'environ 255.000 hectares, soit près de 21% de la superficie nationale dédiée à l'olivier, et assurant environ 25% de la production nationale.

En matière d'exportations, la région contribue à hauteur d'environ 41.000 tonnes d'olives de table, représentant près de 50% des exportations nationales des conserves d'olives, conclut le communiqué.