Maroc: Le PNUD Maroc fédère les investisseurs autour de la croissance durable

L'Investor day du Green Growth & Jobs Accelerator Project (GGJAP), un événement stratégique dédié à la promotion de l'entrepreneuriat vert et à la création d'emplois durables, a été tenu, jeudi à Rabat, à l'initiative du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) au Maroc.

Mis en oeuvre par le PNUD au Maroc, avec l'appui de son Bureau régional pour les États arabes (RBAS), en partenariat avec le gouvernement du Danemark et avec le soutien du Bureau de représentation nordique du PNUD, le GGJAP vise à accompagner les petites et moyennes entreprises (PME) marocaines dans leur transition vers des modèles économiques durables, résilients et générateurs d'emplois, en cohérence avec les priorités nationales et les Objectifs de développement durable (ODD).

S'inscrivant dans le cadre du programme de partenariat dano-arabe (DAPP), le GGJAP a soutenu, depuis son lancement, plusieurs cohortes de PME innovantes opérant dans des secteurs clés tels que la croissance verte, l'économie circulaire, l'agritech, la mobilité durable et la gestion des ressources et des déchets. Ces entreprises incarnent une nouvelle dynamique entrepreneuriale, axée sur l'impact environnemental et social, l'innovation et la création de valeur à long terme, rapporte la MAP.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans ce sens, l'Investor day, qui a réuni des entreprises à fort potentiel, des investisseurs, des institutions publiques, des partenaires techniques, ainsi que des agences du Système des Nations unies, autour des enjeux de l'investissement à impact, de la croissance verte et de l'emploi durable, a marqué la clôture officielle de la troisième cohorte du programme au Maroc.

Intervenant à cette occasion, la représentante résidente adjointe du PNUD au Maroc, Noella Richard, a souligné que l'Investor day du GGJAP marque non seulement la clôture d'un cycle intensif de cinq mois d'accompagnement, mais surtout l'aboutissement d'un parcours ambitieux porté par 22 PME marocaines engagées dans la transition verte. Cette journée, a-t-elle poursuivi, incarne une conviction forte, à savoir que la croissance verte n'est plus une option, mais une opportunité pour créer des emplois décents, renforcer la résilience économique et bâtir un modèle de développement plus juste et durable, faisant pleinement écho aux priorités du Maroc en matière de transition écologique, d'innovation, d'entrepreneuriat et d'engagement environnemental.

A travers cet accélérateur, le PNUD accompagne ces entreprises qui, loin de simplement imaginer l'avenir, le construisent concrètement sur le terrain jour après jour, a relevé Mme Richard, ajoutant que cet Investor day rassemble un écosystème stratégique mobilisé pour accélérer la croissance des PME vertes à fort potentiel et faciliter leur accès au financement, aux marchés et aux partenariats.

Elle a également mis en avant le rôle exemplaire des PME lauréates qui incarnent une génération d'entrepreneurs démontrant que performance économique, durabilité environnementale et inclusion sociale sont indissociables. Conçu comme un espace de dialogue, de mise en relation et de collaboration, l'événement a permis aux entreprises accompagnées de présenter leurs solutions entrepreneuriales, d'échanger avec les acteurs de l'investissement et d'explorer des opportunités de financement adaptées à leur développement.