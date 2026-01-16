Maroc: Nouvel an Amazigh - Une célébration collective qui ravive la mémoire et préserve l'identité

A l'avènement du 14 janvier, le Maroc célèbre une tradition culturelle profondément ancrée dans l'histoire. «Id Yennayer», le Nouvel An amazigh 2976, n'est plus seulement une tradition transmise de génération en génération, mais constitue désormais une fête nationale fédératrice, illustrant la richesse de l'identité marocaine et la diversité de ses affluents civilisationnels.

A Khénifra, au coeur du Moyen Atlas et berceau de la mémoire Zayanie, cet événement revêt une dimension particulière. La Fondation Esprit d'Ajdir Atlas a célébré le Nouvel An amazigh avec un programme culturel, scientifique et artistique d'envergure, transformant la ville en un espace ouvert dédié à la célébration de la culture amazighe, composante essentielle de l'identité marocaine.

Dans la mémoire collective amazighe, «Id Yennayer» revêt une profonde symbolique. À l'origine, ce calendrier agricole marquait le début d'une nouvelle année sous le signe de l'espoir et de l'abondance, célébrée par des rituels communautaires reflétant les valeurs de solidarité, de coopération et d'optimisme.

Au fil du temps, cette fête a maintenu sa présence dans les différentes régions du Maroc, sous des noms et des traditions variés, partageant toutes le même objectif: la célébration de la vie et de la continuité.

Aujourd'hui, grâce à la Décision Royale reconnaissant le Nouvel an amazigh comme Jour national férié et payé, cette célébration a acquis une nouvelle dimension institutionnelle et symbolique, affirmant la reconnaissance officielle de l'amazigh en tant que composante essentielle de l'identité nationale.

Dans ce sens, la Fondation Esprit d'Ajdir l'Atlas a célébré «Id Yennayer» sous le thème « La culture amazighe : un pilier fondamental pour la consolidation de l'identité nationale», en partenariat avec plusieurs acteurs institutionnels et culturels.

Les festivités ont été marqués par l'organisation d'un colloque scientifique, culturel et artistique d'envergure, transformant Khénifra, capitale de la région de Zayan, en une plateforme pour mettre en valeur la richesse de la culture amazighe au coeur du Moyen Atlas et relier son passé lumineux aux enjeux du présent et de l'avenir.

Dans ce sens, le président de la fondation, Mohamed Yassine, a indiqué que la célébration du Nouvel An amazigh 2976 reflète la volonté Royale d'assurer la valorisation de l'amazigh, tout en lui conférant la place qui lui échoit en tant que composante essentielle de l'identité nationale.

La célébration ne s'est pas limitée aux festivités, elle a également donné lieu à des échanges académiques approfondis, avec l'organisation d'un colloque scientifique sur « L'ontologie de la musique amazighe dans le Moyen Atlas et sa contribution au développement du champ linguistique et culturel amazigh ». Des chercheurs, des universitaires et des artistes ont pris part à ce colloque, abordant le sujet sous des angles scientifiques, artistiques et sociologiques.

Parallèlement au volet académique, le programme proposait une riche palette d'activités artistiques et culturelles, incluant poésie, musique, danses collectives et spectacles traditionnels, avec la participation de troupes locales et régionales.

Au menu des festivités figurent également des expositions de produits d'artisanat, d'arts plastiques et de photographie, ainsi qu'une exposition de livres amazighs. Des activités éducatives ont aussi été organisées, au profit des élèves afin d'impliquer l'école dans la transmission des valeurs de diversité culturelle et d'appartenance nationale.