Maroc: Rémy Rioux - L'AFD engagée à mettre en oeuvre des projets de développement dans les provinces du Sud du Royaume

L'Agence française de développement (AFD) est engagée à mettre en oeuvre les engagements pris lors de la visite du chef de l'Etat français, Emmanuel Macron, en octobre 2024 au Maroc, notamment les projets de développement dans les provinces du Sud du Royaume, a affirmé, jeudi à Rabat, le directeur général de l'Agence, Rémy Rioux.

Lors d'un point de presse à l'issue d'une rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, le directeur général de l'AFD a indiqué que cette rencontre a été l'occasion de faire le point sur la mise en oeuvre des engagements pris lors de ladite visite et sur l'état d'avancement des différents projets dans les domaines de la coopération ferroviaire, de l'eau et de l'assainissement, outre les investissements de l'Agence dans les provinces du Sud du Royaume.

Rappelant sa visite l'année dernière à Laâyoune et à Dakhla pour rencontrer les autorités et identifier les points d'investissement, M. Rioux a souligné que l'AFD travaille actuellement sur le financement des ports via l'Agence nationale des ports et sur la possibilité de soutenir les Sociétés régionales multiservices (SRM), nouvellement créées dans ces deux régions du Maroc.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Nous travaillons en ce moment à la fois sur le financement des ports via l'Agence nationale des ports, mais également sur la possibilité de financer directement ces deux régions (NDLR Laâyoune et Dakhla), ainsi que les sociétés régionales multiservices qui viennent d'être créées pour les services publics", a-t-il dit.

Au sujet de la coopération africaine, M. Rioux a souligné que ses discussions avec M. Bourita se sont focalisées sur la détermination du Maroc et de la France à joindre leurs forces pour le développement du continent, "au-delà bien sûr de notre coopération bilatérale en identifiant des sujets d'intérêt commun dans lesquels nos entreprises, nos opérateurs auraient des capacités à travailler ensemble, dans la perspective du Sommet Afrique-France (Africa Forward) prévu en mai prochain à Nairobi".

Aussi, il a fait savoir que son déplacement dans le Royaume intervient dans le cadre de sa participation au Sommet "Game Time Africa", organisé à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN-Maroc 2025), saisissant cette occasion pour saluer la qualité de l'organisation de cette compétition continentale, ainsi que la performance de l'équipe nationale marocaine lors de ce rendez-vous footballistique.