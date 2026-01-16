Maroc/Egypte: Egypte-Nigeria - Une troisième place pour panser la douleur des demi-finales

Défaits lors des demi-finales face au Sénégal et au Maroc respectivement, l'Egypte et le Nigeria devront se remobiliser pour disputer, samedi (17h00) au Complexe Sportif Mohammed V de Casablanca, le match de classement de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025.

Ayant vu leur rêve de sacre s'envoler aux portes de la finale, Egyptiens et Nigérians ont désormais la petite finale comme lot de consolation avec l'espoir de terminer la compétition sur une note positive.

Après leur désillusion dans le dernier carré, les deux sélections, qui nourrissaient l'espoir de décrocher le titre continental, devront à présent retrouver la motivation pour aller chercher la victoire et monter sur la troisième marche du podium.

La sélection égyptienne, battue en demi-finale par les "Lions de la Teranga" par 1 but à 0, visait une huitième étoile continentale lors de cette CAN, mais s'est finalement heurtée sur l'obstacle sénégalais.

Malgré la déception, les coéquipiers de Mohamed Salah seront appelés à rebondir face aux "Super Eagles" pour clore leur CAN avec un résultat positif

Le Nigeria, éliminé en demi-finale par le Maroc aux tirs au but (4-2), sera animé par la même volonté lors de cette petite finale.

Auteurs d'un parcours solide dans cette compétition continentale, ponctué de prestations remarquables et pas moins de 14 buts marqués en six rencontres, les hommes d'Eric Chelle auront à coeur de préserver leur place sur le podium de la CAN, après avoir été finalistes lors de l'édition précédente en Côte d'Ivoire.

Ce match entre deux cadors du football africain est un "classique" de la CAN avec 9 duels au total en phase finale de cette compétition continentale, dont cinq ont tourné en faveur du Nigeria, deux en faveur de l'Egypte et deux se sont soldés par un match nul.

Si l'historique des confrontations entre les deux équipes en CAN avantage les "Super Eagles", les "Pharaons" ont gagné leur dernier duel, un match amical disputé quelques jours avant le début de la compétition. La sélection égyptienne l'a emporté sur le score de 2-1.

Dotées de qualités collectives et individuelles et comptant dans leurs rangs des joueurs expérimentés et habitués au très haut niveau, les deux sélections ont de nombreux atouts à faire valoir pour l'emporter dans ce match qui s'annonce très disputé. L'objectif est de décrocher le bronze et finir la compétition en beauté.