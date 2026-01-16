Maroc: Neil El-Aynaoui, la montée en puissance d'un nouveau maestro

16 Janvier 2026
Libération (Casablanca)

Impressionnant depuis le début de la CAN-2025 au Maroc, le milieu de l'AS Roma Neil El-Aynaoui fait partie des "nouveaux maestros des Lions de l'Atlas qui montent en puissance", souligne jeudi la chaîne spécialisée RMC Sport.

Dans un reportage de ses correspondants sur place, le média français relève que le jeune joueur "s'est rapidement fait un nom durant la compétition continentale et a éteint les doutes de son niveau de jeu ou de son intégration au sein du collectif".

El Aynaoui a surtout marqué les esprits lors du succès du Maroc contre le Cameroun puis contre le Nigeria, pour "devenir petit à petit l'un des nouveaux chouchous de la sélection marocaine", poursuit RMC, notant qu'il traverse cette CAN avec l'assurance des plus grands.

La chaîne souligne que du côté des suiveurs du Maroc, ce fils d'une star du tennis impressionne déjà: "au-delà de représenter le futur de l'équipe nationale, il en est déjà le présent à seulement 24 ans".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Lors du choc contre les Super Eagles, il a encore couru partout pour colmater les brèches sur les retours défensifs ou pour dicter le tempo du match", a-t-elle expliqué, notant qu'au bout des 120 minutes de jeu, il a aussi fait preuve d'une grosse force mentale pour aller frapper en premier lors de la séance de tirs au but.

De l'avis de RMC, "si les talents offensifs des Super Eagles ont été transparents et sevrés de ballons, c'est en partie à cause de lui". Joueurs, staff et fans du Maroc ont tous été impressionnés par le récital de l'infatigable milieu qui a, comme lors de chacune de ses capes avec les Lions de l'Atlas, disputé l'intégralité de la rencontre.

Et d'ajouter qu'aux côtés des stars de la sélection, le jeune Neil "dispose aussi d'un grand nombre de partisans voire d'admirateurs, particulièrement chez les plus fervents spectateurs et les plus concentrés sur l'aspect tactique".

Le milieu de terrain de l'équipe marocaine est, selon le média, "très prometteur dans l'optique d'une nouvelle épopée à la Coupe du monde 2026. "Mais avant de penser aux prochains tournois, Neil El-Aynaoui et les Lions de l'Atlas veulent finir le travail en finale de la CAN", conclut-il.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2026 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.