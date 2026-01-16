Sénégal: 146e édition de l'Appel - Une délégation gouvernementale reçue par le Khalif des Layèns

En prélude à la 146e édition de l'Appel de Seydina Limamou Laye, le Premier ministre, Ousmane Sonko, accompagné du Président de l'Assemblée nationale, Malick Ndiaye, a effectué une visite de courtoisie auprès du Khalife général des Layènes, Serigne Mamadou Lamine Laye.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre l'État et les familles religieuses du Sénégal. À cette occasion, les deux autorités ont transmis au Khalife général les salutations fraternelles du Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, ainsi que celles de l'ensemble du peuple sénégalais.

La visite a été l'occasion de saluer chaleureusement la communauté layène et de réaffirmer l'attachement des autorités nationales aux valeurs spirituelles, culturelles et religieuses qu'elle incarne. Les échanges ont également porté sur l'importance du dialogue permanent et du respect mutuel entre l'État et les guides religieux, piliers essentiels de la cohésion sociale et de la stabilité nationale.

Au terme de la rencontre, le Premier ministre et le Président de l'Assemblée nationale ont sollicité des prières auprès du Khalife général des Layènes pour la paix, la stabilité et le progrès du Sénégal, dans un esprit d'unité et de concorde nationale à l'approche de cet événement religieux majeur.

Cette démarche témoigne de la volonté des autorités sénégalaises de maintenir des relations étroites et respectueuses avec les confréries religieuses, reconnues pour leur rôle déterminant dans la préservation des valeurs et de la paix sociale du pays.