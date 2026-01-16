Sénégal: 146e édition de l'Appel - Une délégation gouvernementale reçue par le Khalif des Layèns

16 Janvier 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par OG

En prélude à la 146e édition de l'Appel de Seydina Limamou Laye, le Premier ministre, Ousmane Sonko, accompagné du Président de l'Assemblée nationale, Malick Ndiaye, a effectué une visite de courtoisie auprès du Khalife général des Layènes, Serigne Mamadou Lamine Laye.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre l'État et les familles religieuses du Sénégal. À cette occasion, les deux autorités ont transmis au Khalife général les salutations fraternelles du Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, ainsi que celles de l'ensemble du peuple sénégalais.

La visite a été l'occasion de saluer chaleureusement la communauté layène et de réaffirmer l'attachement des autorités nationales aux valeurs spirituelles, culturelles et religieuses qu'elle incarne. Les échanges ont également porté sur l'importance du dialogue permanent et du respect mutuel entre l'État et les guides religieux, piliers essentiels de la cohésion sociale et de la stabilité nationale.

Au terme de la rencontre, le Premier ministre et le Président de l'Assemblée nationale ont sollicité des prières auprès du Khalife général des Layènes pour la paix, la stabilité et le progrès du Sénégal, dans un esprit d'unité et de concorde nationale à l'approche de cet événement religieux majeur.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette démarche témoigne de la volonté des autorités sénégalaises de maintenir des relations étroites et respectueuses avec les confréries religieuses, reconnues pour leur rôle déterminant dans la préservation des valeurs et de la paix sociale du pays.

Lire l'article original sur Sud Quotidien.

Tagged:
Copyright © 2026 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.