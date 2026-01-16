Maroc: Finale de la CAN 2025 - L'Education nationale au Maroc reporte les examens du premier semestre

Alors que le Maroc défie le Sénégal en finale de la CAN 2025 dimanche à Rabat (20h), le ministère de l'Education Nationale a décidé de reporter les examens du premier semestre. Une décision exceptionnelle motivée par la forte mobilisation nationale autour des Lions de l'Atlas.

À événement exceptionnel, mesure exceptionnelle. Alors que tout un pays attend la finale de la Coupe d'Afrique des nations face au Sénégal, dimanche à 20h à Rabat, le ministère de l'Éducation nationale a décidé de reporter les examens normalisés du premier semestre et les opérations d'évaluation continue, initialement programmés les 19 et 20 janvier, rapporte le média Le360. Une décision exceptionnelle motivée par la forte mobilisation nationale autour des Lions de l'Atlas, qualifiés pour leur première finale depuis 2004 et en attente d'un titre depuis 50 ans. Les épreuves auront finalement lieu les 20 et 21 janvier.

Un statut de favori à confirmer

La décision va dans le sens du souhait de Mohamed Ouzzine, secrétaire général du parti Mouvement populaire, qui avait adressé une question écrite au ministre de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Saad Berrada, à ce sujet. "Cette mesure permettrait aux élèves de partager les moments de célébration, tout en leur accordant le temps nécessaire pour se concentrer sur leurs examens et s'y préparer dans de bonnes conditions", avait-il expliqué.

Après avoir terminé premier de sa poule, le Maroc d'Achraf Hakimi a successivement éliminé la Tanzanie (1-0) en huitièmes, le Cameroun (2-0) en quart et le Nigeria au bout du suspense (0-0, 4-2 TAB) en demi-finale. Preuve de l'engouement autour de la finale face au Sénégal, le prix des places s'est envolé dès la qualification des joueurs de Walid Regragui. Sur le marché parallèle, des billets sont proposés entre 500 et 800 euros.