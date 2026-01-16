Sénégal: Finale de la CAN - SunuBRT ajuste ses horaires ce dimanche pour des raisons de sécurité

16 Janvier 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par OG

À l'occasion de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), la société SunuBRT annonce un ajustement exceptionnel de ses horaires de service ce dimanche 18 janvier. Cette mesure vise à renforcer la sécurité des usagers et à préserver les infrastructures du Bus Rapid Transit (BRT).

Ainsi, le service SunuBRT prendra fin à 19h00, au lieu de l'horaire habituel fixé à 21h00. Selon l'opérateur, cette décision s'inscrit dans une démarche préventive destinée à garantir des conditions de transport sûres dans un contexte de forte mobilisation liée à l'événement sportif.

« Cette mesure vise à assurer des trajets sécurisés et à protéger à la fois nos usagers et le couloir de circulation du BRT », précise SunuBRT dans sa note d'information.

L'entreprise remercie par ailleurs sa clientèle pour sa compréhension et assure que ses équipes resteront pleinement mobilisées afin de maintenir un service sécurisé et de qualité, en dépit de cet ajustement temporaire.

Les usagers sont invités à prendre leurs dispositions et à anticiper leurs déplacements en tenant compte de ce changement d'horaire.

Lire l'article original sur Sud Quotidien.

Tagged:
Copyright © 2026 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.