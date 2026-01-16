Sénégal: Finale de la CAN - SunuBRT ajuste ses horaires ce dimanche pour des raisons de sécurité

À l'occasion de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), la société SunuBRT annonce un ajustement exceptionnel de ses horaires de service ce dimanche 18 janvier. Cette mesure vise à renforcer la sécurité des usagers et à préserver les infrastructures du Bus Rapid Transit (BRT).

Ainsi, le service SunuBRT prendra fin à 19h00, au lieu de l'horaire habituel fixé à 21h00. Selon l'opérateur, cette décision s'inscrit dans une démarche préventive destinée à garantir des conditions de transport sûres dans un contexte de forte mobilisation liée à l'événement sportif.

« Cette mesure vise à assurer des trajets sécurisés et à protéger à la fois nos usagers et le couloir de circulation du BRT », précise SunuBRT dans sa note d'information.

L'entreprise remercie par ailleurs sa clientèle pour sa compréhension et assure que ses équipes resteront pleinement mobilisées afin de maintenir un service sécurisé et de qualité, en dépit de cet ajustement temporaire.

Les usagers sont invités à prendre leurs dispositions et à anticiper leurs déplacements en tenant compte de ce changement d'horaire.