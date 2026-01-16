Ethiopie: Programme de commercialisation agricole - Améliorer les moyens de subsistance, accroître la productivité

Addis Ababa — Selon les agriculteurs de la zone d'Arsi, dans la région d'Oromia, le programme ACC (Agricultural Commercialization Cluster) a non seulement amélioré la productivité des cultures et de l'élevage, mais aussi les moyens de subsistance des communautés.

Gezahegn Arega, l'un des bénéficiaires du programme ACC dans le district de Limuna Bilbilo, a déclaré que les agriculteurs de la région, y compris lui-même, avaient des difficultés en raison de faibles rendements et de pratiques agricoles inefficaces avant le lancement du programme par l'Institut éthiopien de transformation agricole.

Selon lui, le programme les a aidés à créer des centres de mécanisation et des magasins agricoles à guichet unique, et leur production agricole a considérablement augmenté.

L'agriculteur a souligné l'importance de l'accès aux techniques et aux ressources agricoles modernes, qu'il attribue au soutien du programme ACC.

« Le soutien de l'ACC a considérablement augmenté le rendement de nos cultures. Nous avons désormais un meilleur accès aux ressources et à la formation qui sont essentielles à notre réussite », a-t-il déclaré.

Abdela Feyso, membre d'une coopérative agricole qui produit des semences grâce à l'agriculture en grappes autour de la ville de Bekoji, a déclaré que la formation ainsi que la fourniture d'intrants agricoles tels que des semences certifiées et des machines agricoles ont complètement changé leur approche de l'agriculture.

La capacité à s'adapter à de nouvelles méthodes s'est directement traduite par de meilleures récoltes et une augmentation des revenus pour sa famille et la communauté dans son ensemble, a-t-il déclaré.

L'ACC a permis aux agriculteurs d'accéder facilement au marché, ce qui a transformé l'exploitation agricole dans la région, a déclaré Abdela.

« Nous avons désormais un meilleur accès aux marchés, ce qui nous permet de vendre nos produits à des prix équitables. Cela a considérablement changé nos moyens de subsistance. »

Abera Tullu, un agriculteur activement impliqué dans l'initiative d'agriculture en grappes dans le district de Digeluna Tijo, a souligné le fort sentiment de communauté favorisé par le programme ACC.

Il a déclaré que l'ACC avait considérablement augmenté la production agricole des agriculteurs, leur permettant ainsi de produire des excédents.

Auparavant, la communauté vivait au jour le jour, mais la mise en place d'ateliers à guichet unique et la mécanisation agricole ont considérablement amélioré les moyens de subsistance.

L'environnement favorable créé par l'Institut éthiopien de transformation agricole s'est avéré essentiel pour renforcer la résilience des agriculteurs locaux, leur donnant les moyens de prospérer dans un paysage agricole en pleine évolution, a-t-il noté.

Pour sa part, Kemal Aman, un agriculteur du même district, a souligné que l'ACC a considérablement contribué à leur productivité tout en relevant les défis économiques auxquels sont confrontés les agriculteurs.

« La mécanisation agricole et les services d'approvisionnement ont amélioré la productivité. Actuellement, nous produisons en moyenne 60 quintaux par hectare », a-t-il déclaré.

Abdurahman Haji, directeur de l'Union coopérative des agriculteurs de Galema, qui s'occupe du marquage et de la transformation des produits agricoles, a déclaré que le début de la commercialisation agricole avait eu un impact collectif sur la communauté.

Les avantages vont au-delà des agriculteurs individuels, a-t-il ajouté, soulignant que lorsque les agriculteurs prospèrent, c'est toute la communauté qui prospère.

« Nous constatons des améliorations dans les économies locales. C'est encourageant pour nous tous », a noté le directeur, soulignant que cet avantage interdépendant est d'une importance capitale pour le développement durable de la communauté, de la région et du pays dans son ensemble.

Pour sa part, Zelalem Jaleta, directeur de l'ACC de la région d'Oromia, a indiqué qu'en collaboration avec l'Union des coopératives agricoles, l'Institut éthiopien de transformation agricole, dans le cadre du programme ACC, dont la mission plus large est de donner aux agriculteurs les moyens d'agir en améliorant la productivité agricole tout en garantissant des pratiques durables, a construit 12 entrepôts de semences, installé des machines de nettoyage des semences et créé quatre centres de mécanisation dans la région d'Oromia.

Zelalem a déclaré que les agriculteurs de la région témoignent du changement positif qui peut se produire lorsque les ressources, les coopératives agricoles et le soutien du gouvernement s'unissent pour améliorer les moyens de subsistance et la productivité.

Lancé en 2019, l'ACC a jusqu'à présent touché plus de 4,4 millions d'agriculteurs, dont 2,43 millions sont regroupés au sein de groupes de production agricole (FPC) qui ont renforcé la commercialisation collective et amélioré l'accès aux services.