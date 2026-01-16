Afrique de l'Est: L'Éthiopie et le Maroc organisent la toute première réunion conjointe de leur comité de défense

16 Janvier 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — L'Éthiopie et le Maroc ont tenu jeudi leur toute première réunion conjointe du comité de défense visant à renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines militaires.

Les discussions ont porté notamment sur le renforcement de la coopération militaire entre les deux pays de manière à garantir des avantages mutuels pour leurs institutions de défense respectives.

La coopération en matière d'éducation et de formation, la collaboration dans le domaine de l'industrie de la défense, le transfert de technologies et d'autres domaines d'engagement militaire ont également été abordés.

Le général de division Teshome Gemechu, directeur général des relations extérieures et de la coopération militaire à l'ENDF, a déclaré que les relations entre l'Éthiopie et le Maroc se renforçaient régulièrement dans de nombreux secteurs.

Il a souligné que l'amitié de longue date entre les deux pays reflétait la solidarité africaine et un engagement commun à oeuvrer ensemble pour des intérêts communs.

Il a également déclaré que la réunion du comité mixte marquait une étape historique dans les relations entre l'Éthiopie et le Maroc, ouvrant une nouvelle phase pour la mise en oeuvre pratique des domaines de coopération convenus.

Le général de brigade Abdelkahar Atmane, directeur de la Direction du quartier-maître des Forces armées royales marocaines, a qualifié l'accord conclu lors de la réunion d'avancée significative dans les relations militaires.

Il a déclaré que le Maroc était déterminé à renforcer davantage sa coopération avec l'Éthiopie en matière de défense, ajoutant que les progrès réalisés jusqu'à présent étaient encourageants.

Il a en outre indiqué que le Maroc avait entamé le processus d'utilisation des fournitures de défense éthiopiennes, précisant que la mise en oeuvre de cette initiative devrait débuter dans un avenir proche.

