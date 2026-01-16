Soudan: Le délégué permanent à Genève transmet les salutations du président du CST au président suisse

- À l'occasion de la cérémonie d'investiture, le délégué permanent à Genève, ambassadeur Hassan Hamed, ambassadeur du Soudan accrédité auprès de la Confédération suisse, a transmis les salutations et les félicitations du président du Conseil de souveraineté de transition, le général Abdel Fattah Al-Burhan, au président de la Confédération suisse, Guy Parmelin.

Lors de la rencontre, l'ambassadeur a exprimé l'espoir de voir la Suisse apporter son appui et son soutien à l'initiative de paix du Gouvernement de l'Espoir, présentée au Conseil de sécurité par le Premier ministre, Dr. Kamil Idris, saluant les positions de la Suisse et soulignant l'importance de son rôle apprécié dans le soutien au Soudan durant cette phase.

De son côté, le président suisse a réaffirmé la poursuite du soutien de la Suisse aux efforts visant à instaurer la paix au Soudan.