Cote d'Ivoire: Agriculture et innovation - L'AF2I relie Ibadan et Abidjan autour de l'avenir de la jeunesse africaine

L'Association des Fonctionnaires Internationaux Ivoiriens (AF2I) a organisé, le 17 décembre 2025, une conférence internationale de haut niveau à Ibadan, au Nigeria, au sein de l'Institut International d'Agriculture Tropicale (IITA).

L'événement, tenu simultanément en présentiel à Ibadan et en ligne à Abidjan, a réuni un public varié composé d'étudiants, de chercheurs, de professionnels de l'IITA et de nombreux participants connectés depuis la Côte d'Ivoire.

Placée sous le signe du dialogue et du partage d'expériences, cette rencontre a ouvert une réflexion approfondie sur les défis et opportunités liés à l'agriculture moderne, à l'innovation technologique et à l'emploi des jeunes en Afrique. Les échanges ont porté notamment sur la transformation des innovations agricoles en leviers d'emplois durables, ainsi que sur le rôle complémentaire des secteurs public et privé, sans oublier l'importance du financement dans cette dynamique.

Intervenant à cette occasion, le Dr Simeon Ehui, Directeur général de l'IITA et Directeur régional du CGIAR pour l'Afrique, a souligné « la forte volonté de voir l'agro-industrie se développer davantage en Côte d'Ivoire et sur l'ensemble du continent ». Il a salué la qualité des débats et l'engagement remarquable des jeunes participants, estimant que leur implication témoigne du potentiel stratégique de l'agriculture pour l'avenir économique africain.

Au-delà des thématiques abordées, la conférence a également servi de vitrine pour mieux faire connaître l'AF2I. Créée le 22 décembre 2014, l'Association des Fonctionnaires Internationaux Ivoiriens regroupe des cadres ivoiriens évoluant au sein d'institutions internationales, régionales et sous-régionales. Elle oeuvre à la valorisation de ces compétences et au renforcement du positionnement stratégique de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale.

Pour Mme Keita Tapé, membre dirigeante de l'AF2I, le choix du Nigeria s'inscrit dans une volonté affirmée de dépasser les barrières linguistiques et géographiques, tout en rendant hommage à une figure ivoirienne emblématique de l'agriculture internationale. Elle a rappelé que l'association est née du constat d'une sous-représentation des Ivoiriens dans la fonction publique internationale et de la nécessité d'orienter la jeunesse vers ces carrières.

De Ibadan à Abidjan, cette conférence aura ainsi joué un rôle de passerelle entre générations, pays et institutions, illustrant l'ambition de l'AF2I : connecter les savoirs, inspirer la jeunesse et contribuer, par l'expertise ivoirienne, aux grands enjeux du développement africain.