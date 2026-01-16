Congo-Kinshasa: Au moins 3000 conducteurs en session de recyclage sur le nouveau code de la route à Beni

La Commission nationale de prévention routière (CNPR) a lancé, mardi 13 janvier une session de recyclage obligatoire en faveur de 3000 conducteurs d'engins roulants, à Beni (Nord-Kivu).

Cette formation de trois semaines vise à vulgariser le nouveau code de la route et à freiner la recrudescence des accidents de circulation dans une ville en pleine expansion démographique.

Cette initiative intervient dans un contexte sécuritaire et routier complexe.

Selon les statistiques de la police de circulation routière, Beni a enregistré plus de 100 accidents l'année dernière, causant une dizaine de décès et plus de cinquante blessés graves.

Sortir de « l'ignorance » des règles de circulation

Pour de nombreux conducteurs de taxis et d'engins privés, ce recyclage est perçu comme une opportunité de professionnalisation. Ezechiel Muhindo, l'un des participants, reconnaît qu'il conduisait jusqu'ici sans maîtriser les risques :

« Nous utilisions les engins roulants sans connaître tous les dangers. Dans cette ville devenue très dense, on ne sait pas toujours comment se comporter. Grâce à cette formation, nous sommes désormais en mesure de conduire selon les prescriptions de la CNPR ».

L'objectif est de transformer ces usagers, souvent autodidactes, en conducteurs responsables capables de décoder la signalisation routière et de respecter les priorités.

Un impératif de sécurité publique

Le constat de la CNPR est sans appel : l'ignorance est la première cause de mortalité sur les routes de la région. Dieudonné Banga, coordonnateur chargé du recyclage à la CNPR, insiste sur le caractère indispensable de cette remise à niveau.« La cause principale des accidents est l'ignorance des règles de circulation. En apprenant les lois qui régissent la route, nous sommes rassurés que le nombre d'accidents va sensiblement diminuer », explique-t-il. La commission appelle tous les propriétaires d'engins roulants à s'inscrire dans cette dynamique pour garantir la sécurité de tous les citoyens.