Congo-Kinshasa: Répression de la marche contre la réinstauration de la taxe péage à Kongolo

Les forces de l'ordre ont réprimé, jeudi 15 janvier, la marche organisée par la jeunesse contre la réinstauration de la taxe péage dans la cité de Kongolo, province du Tanganyika.

Les manifestants exigeaient la réhabilitation préalable des routes de Kongolo, actuellement dans un état de délabrement avancé, avant toute reprise du paiement de cette taxe.

Après plusieurs minutes de négociations avec les autorités locales, les jeunes n'ont pas été autorisés à descendre dans la rue.

Ils ont été contraints de lire leur mémorandum sur le lieu prévu pour le départ de la marche, devant l'administrateur du territoire assistant de Kongolo, chargé des questions politiques et administratives.

« Nous nous sommes acquittés de la taxe péage durant trois ans. Nous ne savons pas à quoi cet argent a servi, car toutes les routes de Kongolo restent délabrées. Et celui qui combattait cette taxe, c'est l'actuel directeur provincial des péages, que nous avions soutenu. Qu'on réhabilite d'abord les routes, et nous accepterons ensuite de payer la taxe », a déclaré l'un des organisateurs de la manifestation.

De son côté, le directeur provincial de la coordination des péages du Tanganyika a, dans un communiqué daté du 7 janvier, annoncé que le paiement de la taxe péage reprenait officiellement sur toute l'étendue de la province à partir du 10 janvier, sans en préciser les raisons.

Cette taxe avait pourtant été suspendue par le gouverneur du Tanganyika.

Radio Okapi n'a pas pu joindre le directeur provincial des péages du Tanganyika pour obtenir davantage d'explications.