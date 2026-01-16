Congo-Kinshasa: Au moins 28 morts dans le glissement de terrain à Walikale

Au moins vingt-huit personnes ont péri et cinq autres ont été blessées lors du glissement de terrain survenu mardi 13 janvier au village Burutsi, dans le territoire de Walikale (Nord-Kivu).

Selon un rapport des autorités coutumières locales, cette catastrophe naturelle a également causé d'importants dégâts matériels, laissant des dizaines de familles sans abri.

Le drame s'est produit aux environs d'une heure du matin, sous de fortes précipitations.

Une masse de terre s'est détachée de la colline Muhanga, ensevelissant tout sur son passage : habitations, arbres et plusieurs résidents surpris dans leur sommeil.Un village dévasté et des victimes non identifiées

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sur les 28 corps retirés des décombres, 23 ont pu être identifiés par leurs proches.

Les cinq autres victimes, dont l'identité reste inconnue, seraient des voyageurs de passage surpris par la catastrophe durant leur transit nocturne dans cette partie du groupement Luberike.

Le bilan matériel est tout aussi lourd. Les autorités dénombrent 17 ménages sinistrés et 24 maisons totalement détruites ou ensevelies sous la boue.

A ce jour, le village de Burutsi présente un visage de désolation, alors que les rescapés attendent toujours une assistance humanitaire d'urgence.

L'axe Goma-Masisi-Walikale coupé

Au-delà des pertes humaines, cette catastrophe naturelle paralyse l'économie locale. Une portion importante de la route Goma-Masisi-Walikale, axe vital pour l'approvisionnement du territoire, est désormais ensevelie sous les éboulis.

L'interruption du trafic sur ce tronçon complique non seulement l'acheminement de l'aide pour les sinistrés, mais entrave également la circulation des biens et des personnes dans tout le secteur des Wanianga. La société civile locale appelle à une intervention rapide des services de l'Office des routes pour dégager la voie et désenclaver la zone sinistrée.