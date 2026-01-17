Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 17 janvier 2026

revue de presse

CAN 2025 : Un succès commercial historique avec des revenus en hausse de 90 %

La Confédération Africaine de Football annonce avoir franchit un cap financier sans précédent. L'édition 2025 de la Coupe d’Afrique des Nations, organisée au Maroc, s'établit désormais comme le plus grand succès commercial de l'histoire du football continental.

Portée par une stratégie de modernisation agressive, la compétition a généré une progression spectaculaire de plus de 90 % des revenus, d'après un communiqué de l'instance dirigeante. Ce bond économique s'explique par un élargissement sans précédent du portefeuille de partenaires et une distribution optimisée des droits médias à l'échelle internationale. [Source Sport News Africa]

Élections en Ouganda : Le pays à l'arrêt dans l'attente des résultats

Dans les rues de Kampala, la capitale du pays, les commerces sont restés fermés et les gens attendaient anxieusement les résultats.

"Nous n'avons pas encore repris le travail normalement, car comme vous pouvez le voir, les magasins sont fermés, et pour nous qui travaillons dans les transports, nous n'avons pas de clients, Internet est en panne", a déclaré Pauli Kizito, un habitant de la ville.

Cissy Nakuya, une autre habitante de Kampala, a déclaré à AP que la situation était "un peu effrayante, car elle n'est pas normale". "Tous les magasins sont fermés et tout le monde reste dans son coin, certains se cachent, attendant de voir, peut-être qu'après l'annonce du vainqueur, les affaires reprendront leur cours normal ", a-t-elle ajouté. [Source Africanews]

Madagascar : La croissance projetée à 6 % en 2026 :

À peine entamé, l’exercice budgétaire 2026 malgache connaît déjà une révision importante de ses projections de croissance économique. Selon le ministère de l’Économie et des Finances, le Gouvernement a décidé de relever sa prévision de croissance pour l’année en cours à 6 %, contre 4,8 % initialement inscrits dans la Loi de finances 2026.

Ce relèvement de +1,2 point de pourcentage reflète la vigueur retrouvée de certains secteurs clés de l’économie, notamment les services et l’investissement privé. Pour rappel, la croissance économique du pays de l’océan indien avait été projetée à 7,8 % en 2025, contre 6,1 % en 2024, portée principalement par la montée en puissance des secteurs pétrolier et gazier, ainsi que par la reprise progressive de la consommation intérieure. [Source Africa 24]

Mali : Le secteur aurifère paye le prix fort du bras de fer avec Barrick

Troisième producteur d’or du continent, le Mali a vu sa production industrielle chuter de près d’un quart en 2025. En cause : la suspension prolongée du complexe de Loulo-Gounkoto, victime d’un affrontement de deux ans entre la junte au pouvoir et le géant canadien Barrick Mining. Un accord a finalement été trouvé, mais le secteur mettra du temps à s’en remettre.

Les chiffres provisoires du ministère malien des Mines, rendus publics ce 16 janvier, confirment l’ampleur des dégâts : la production industrielle d’or a reculé de 22,9 % sur l’ensemble de l’année 2025. Une deuxième année consécutive de repli au même niveau que les 23 % déjà perdus en 2024. Pour ce pays sahélien où l’or représente la principale source de devises et près d’un dixième du PIB, le coup est rude. [Source Afrik.com]

Énergie solaire : 13 pays africains dépassent le seuil de 10% dans leur mix électrique (AFSIA)

Treize pays africains génèrent désormais plus de 10% de leur électricité à partir de l’énergie solaire, selon le rapport « Africa Solar Outlook 2026 » de l’Association africaine de l’industrie solaire (AFSIA). Publié ce mercredi 14 janvier, le document révèle que la République centrafricaine, le Tchad et la Somalie sont en tête de ce classement, avec des parts dépassant 32%. Cette progression notable ne doit cependant pas masquer le retard global du continent, qui ne représenterait encore qu’environ 2,6% des capacités solaires installées dans le monde.

Le podium est occupé par des pays dont les réseaux électriques sont limités, faisant du solaire une solution cruciale. La Centrafrique arrive en tête avec 37,7% de son mix électrique, suivie du Tchad (36,7%) et de la Somalie (32,4%). Viennent ensuite la Sierra Leone, la Namibie, la Mauritanie, les Comores, le Soudan du Sud, le Burkina Faso et le Malawi, tous entre 11% et 18%. L’Afrique du Sud, l’Érythrée et le Cap-Vert complètent cette liste des treize. Au total, vingt-trois nations du continent produisent au moins 5% de leur électricité via le soleil. [Source Africapresse]

Un Burkinabè reprend la première banque du Cabo Verde

Le géant bancaire ouest-africain Coris Holding a finalisé, le jeudi 15 janvier 2026 à Praia, l’acquisition de la majorité des parts de la Banco Comercial do Atlântico (BCA), leader du marché bancaire capverdien.

L’annonce de la reprise de la BCA capverdienne par Coris Holding a été rendue publique par le Président du Groupe, l’homme d’affaires burkinabè Idrissa Nassa, via ses canaux de communication officiels. Cette signature marque l’épilogue d’un processus compétitif international lancé en 2023 par la banque publique portugaise, Caixa Geral de Depósitos (CGD).

Au terme de cette opération, Coris Holding rachète la totalité des participations de la CGD, soit 59,81 % du capital de la BCA. La transaction a reçu le feu vert décisif du Conseil des ministres du Portugal, ainsi que l’approbation des autorités capverdiennes via la Banque Centrale du Cap-Vert (Banco de Cabo Verde – BCV). [Source Apanews]

Le design d’Afrique de l’Ouest enfin montré à domicile

Ils ont été exposés dans les plus grandes foires du design mondial mais n’avaient pas encore présenté leur travail dans leur pays d’origine. Le Palais de Lomé, au Togo, réunit pour la première fois sur le continent la fine fleur des designers ouest-africains.

Pile à temps. Retardées à la frontière par des formalités administratives, les pièces du Nigérian Nifemi Marcus-Bello, étoile montante du design mondial exposé de Milan à Los Angeles, sont arrivées à Lomé en plein vernissage, fin novembre. Entre le buffet de street food togolaise et une bande-son assurée par l’orchestre historique Mélo Togo, un banc courbe en bronze poli et une miroitante lune en aluminium recyclé ont pu enfin être déballés. [Source Le Monde Afrique]

Eau et agriculture au cœur du Forum mondial pour l’Alimentation et l’Agriculture

Le Togo participe à la 17ᵉ édition du Forum mondial pour l’Alimentation et l’Agriculture (GFFA), qui se tient jusque’au 17 janvier à Berlin.

Le Forum est une rencontre internationale annuelle qui réunit des ministres de l’Agriculture, des décideurs publics et privés, des experts, des chercheurs, des organisations internationales autour des grands enjeux liés à l’agriculture et à l’alimentation.

Il vise à promouvoir le dialogue politique, encourager la coopération internationale et identifier des solutions durables pour renforcer la sécurité alimentaire mondiale, lutter contre le changement climatique et soutenir une agriculture productive et résiliente. [Source Togonews]

Exercice naval Mosi-3 en Afrique du Sud: Enquête sur la participation de l'Iran

Le ministère sud-africain de la Défense a annoncé vendredi l'ouverture d'une enquête sur le maintien de la participation de l'Iran à un exercice naval près du Cap, contraire aux instructions du président et fustigé par Washington.

En Afrique du Sud, c’est un communiqué de quelques lignes qui fait beaucoup de bruit. Après la confusion sur la participation de l’Iran à l’exercice militaire Mosi-3 au large des côtes sud-africaines, la ministre de la Défense confirme que Cyril Ramaphosa avait bien demandé que l’Iran ne soit que pays observateur, que cet ordre avait bien été « communiqué à toutes les parties concernées », mais que les instructions « ont pu être déformées ou ignorées », parce qu’un navire iranien a été vu quitter le port et rejoindre les navires sud-africains, chinois et russes. [Source RFI]

CEMAC : La BEAC appelle au calme et à la vigilance face aux rumeurs de dévaluation du FCFA

Dans un contexte d’incertitudes économiques, la Banque des Etats d’Afrique centrale (BEAC) a récemment réagi à la diffusion d’informations alarmistes concernant une supposée dévaluation du Franc CFA.

Dans une communication publiée sur sa page Facebook ce vendredi 16 janvier 2026, la banque centrale a tenu à démentir ces rumeurs infondées et en profite pour rassurer l’opinion publique, appelant les citoyens de la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale (CEMAC) à la prudence.

La banque centrale a affirmé avec la plus grande détermination qu’aucune dévaluation du FCFA n’est actuellement envisagée. « Notre monnaie, garantie par la coopération avec la France et soutenue par des réserves de change confortables, reste stable et convertible. Les fondamentaux économiques de la CEMAC, bien que marqués par des défis, ne justifient en rien une telle mesure», précise le communiqué. [Source GabonMediaTime]



