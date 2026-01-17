Afrique: Finale de la CAN 2025 - La FSF dénonce de graves dysfonctionnements et interpelle la CAF

Dans un communiqué officiel rendu public le 16 janvier, la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) porte à la connaissance de l’opinion publique nationale et internationale, ainsi que des instances organisatrices, ses vives inquiétudes concernant plusieurs dysfonctionnements constatés en marge de la préparation de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 qui aura lieu dimanche 18 janvier 2026 et opposera le Sénégal au Maroc, pays hôte de cette 35ᵉ édition.

En effet, la Fédération Sénégalaise de Football se soucie de la transparence de ce qui sera une finale inédite et très attendue par les amoureux du football africain et mondial. Dès lors, elle déplore les nombreux dysfonctionnements constatés à deux jours du coup d’envoi officiel de cette finale continentale.

Parmi ces dysfonctionnements, la Fédération souligne le manque de dispositif sécuritaire réservé aux Lions de la Teranga et à la délégation sénégalaise à leur arrivée à Rabat. Cette carence, selon la FSF, a exposé les joueurs et le staff technique à une promiscuité et à des risques incompatibles avec les standards d’une compétition de cette envergure et le standing d’une finale continentale.

À cela s’ajoutent les difficultés liées à la logistique hôtelière. La FSF indique avoir dû formuler une protestation officielle par courrier afin d’obtenir des conditions adéquates. À l’issue de cette démarche, un établissement hôtelier de catégorie cinq étoiles a finalement été attribué à l’équipe nationale du Sénégal, garantissant ainsi les conditions de récupération requises avant la rencontre.

Par ailleurs, concernant le site d’entraînement, la Fédération Sénégalaise de Football a notifié officiellement à la Confédération Africaine de Football (CAF) son refus catégorique de tenir ses séances au Complexe Mohammed VI.

Cette décision est motivée par le fait que ces installations constituent le camp de base de l’équipe adverse, ce qui soulève un problème d’équité sportive. La FSF précise toutefois qu’à ce jour, elle n’a pas encore reçu la notification officielle du site d’entraînement qui sera mis à la disposition des Lions de la Teranga.

Un autre point de préoccupation majeur concerne les supporters sénégalais, considérés comme un soutien moral essentiel pour les joueurs. La FSF s’inquiète de la répartition des billets et précise que la dotation officielle se limite à deux tickets VVIP, tout en déplorant l’absence de possibilité d’achat de billets VIP et VVIP, contrairement à ce qui avait été observé lors des demi-finales.

Toutefois, la Fédération indique avoir pu procéder à l’achat de billets dans les limites maximales officiellement autorisées par la CAF, à savoir 300 billets en catégorie 1, 850 en catégorie 2 et 1 700 en catégorie 3. Elle souligne néanmoins que ces quantités, bien que totalement acquises, restent insuffisantes au regard de la forte demande et regrette des restrictions qui pénalisent le public sénégalais.

À la lumière de l’ensemble de ces faits, la Fédération Sénégalaise de Football appelle la CAF et le Comité d’Organisation Local à prendre toutes les mesures correctives immédiates afin de garantir le respect des principes de fair-play, d’égalité de traitement et de sécurité, indispensables à la réussite de cette grande fête du football africain.