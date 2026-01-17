Ile Maurice: Avertissement de cyclone de Classe I à Rodrigues

17 Janvier 2026
L'Express (Port Louis)

Un avertissement de cyclone de Classe I est en vigueur à Rodrigues à la suite de l'évolution du cyclone tropical Dudzai, selon le premier bulletin de cyclone émis à 04h10 ce samedi 17 janvier 2026. La situation est suivie de près par les services météorologiques, alors que le système représente une menace potentielle pour l'île.

À 04h00, le cyclone tropical DUDZAI était centré à environ 640 kilomètres à l'est-nord-est de Rodrigues, soit en latitude 17,3 degrés sud et longitude 68,9 degrés est. Le système se déplace dans une direction générale de l'ouest-sud-ouest à une vitesse d'environ 15 km/h. Sur cette trajectoire, DUDZAI continue de s'approcher de Rodrigues.

Les autorités appellent la population rodriguaise à prendre les précautions préliminaires nécessaires. Selon les prévisions, des bandes nuageuses externes associées à DUDZAI commenceront à traverser l'île à partir de cet après-midi. Ces conditions apporteront des averses, qui deviendront plus fréquentes durant la nuit.

Le vent soufflera du sud-est à environ 40 km/h, avec des rafales pouvant atteindre 70 km/h. Une intensification progressive est attendue à partir de ce soir, avec des rafales susceptibles d'atteindre 90 km/h. En mer, les conditions se détérioreront davantage, avec une mer très forte et des houles du sud-est de l'ordre de 4 mètres. Il est fortement conseillé au public de ne pas s'aventurer en mer et de suivre strictement les consignes de sécurité.

Le prochain bulletin de cyclone est attendu vers 10h10.

