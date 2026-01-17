Ile Maurice: Kimberley Le Court-Pienaar comme une évidence !

L'année 2025 a été particulière pour Kimberley Le Court-Pienaar. Exceptionnelle même !

En remportant Liège-Bastogne-Liège Femmes, la cycliste mauricienne avait frappé un grand coup, bouleversant les repères du cyclisme mondial et inscrivant définitivement le sport mauricien dans l'histoire. À la suite de cet exploit retentissant, l'express lui avait logiquement décerné le titre de Sportive du mois d'avril 2025, tant la portée de cette victoire dépassait le cadre d'un simple succès sportif.

Huit mois plus tard, le constat s'impose avec une clarté absolue. Pour l'ensemble de ses performances, leur dimension historique et l'impact durable qu'elles ont sur le sport national et continental, notre journal attribue le titre de Sportive de l'Année 2025 à Kimberley Le Court-Pienaar.

À 29 ans, la cycliste mauricienne de la Team AG Insurance-Soudal a réalisé une saison hors normes, dans une discipline réputée pour sa dureté et son extrême compétitivité. Elle s'est imposée comme l'une des figures majeures du peloton mondial féminin, tout en devenant une pionnière pour le cyclisme africain et un symbole de fierté pour toute une nation.

Le 27 avril 2025 restera comme un tournant. Ce jour-là, Kimberley s'impose sur Liège-Bastogne-Liège Femmes, l'un des Monuments du calendrier UCI. Au terme d'un final haletant, elle règle au sprint un quatuor de favorites et devient la première Africaine à remporter une classique UCI Women's WorldTour.

Kimberley Le Court-Pienaar avait fait le saut à Maurice pour glaner les titres de championne nationale de contre-la-montre individuel et sur route.

Les semaines suivantes confirmeront pleinement cet état de faits. Sur les routes du Tour de France Femmes, la Mauricienne entre une nouvelle fois dans la légende. Le 27 juillet, elle devient la première femme africaine à revêtir le mythique maillot jaune. Le 31 juillet, elle s'offre la 5e étape, la plus longue de l'édition, dans le Massif central, s'imposant au sprint face à un groupe de sept favorites et reprenant la tunique jaune à Marianne Vos.

Mais l'année 2025 de Kimberley Le Court-Pienaar ne se résume pas à ces deux exploits majeurs. Elle a également brillé par sa constance au plus haut niveau, remportant une étape du Tour de Grande-Bretagne féminin, s'imposant en solitaire sur le Giro dell'Emilia, et terminant troisième du classement général de l'UAE Tour Women. Elle a signé plusieurs top 5 sur des courses importantes du cyclisme mondial telles que Milan-San Remo, le Tour des Flandres et la Flèche Wallonne, confirmant sa polyvalence et sa régularité face à l'élite internationale.

Notre compatriote a également marqué les esprits lors des Championnats du monde sur route à Kigali en septembre, organisés pour la première fois sur le sol africain, avec une belle 8e place dans la course en ligne.

Les chiffres traduisent l'ampleur de cette saison. En 2025, Kimberley Le Court-Pienaar a signé quatre victoires majeures hors championnats, contre une seule sur l'ensemble du reste de sa carrière auparavant. Une progression spectaculaire, saluée par son élection comme meilleure cycliste féminine d'Afrique lors des Africa Cycling Excellence Awards et par une nomination au Vélo d'Or 2025, l'équivalent du Ballon d'Or en football.

Au-delà des résultats, notre rédaction a été sensible à l'impact de ses performances. À l'émotion suscitée par le Motherland résonnant sur les routes d'Europe. À l'image forte d'une athlète mauricienne dominant les plus grandes courses du monde.

C'est donc avec cohérence, conviction et fierté que notre journal consacre Kimberley Le Court-Pienaar Sportive de l'Année 2025. Une distinction qui s'inscrit dans la continuité de notre choix éditorial du mois d'avril, et qui récompense une saison exceptionnelle et historique.