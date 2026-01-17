Ile Maurice: Sheldon Yan Too Sang, l'ascension d'un athlète d'exception

Il y a des parcours qui imposent le respect par leur constance, leur exigence et leur capacité à toujours viser plus haut. Celui de Sheldon Yan Too Sang en fait incontestablement partie.

Déjà sacré médaillé d'or en poomsae (chorégraphie de combat), chez les U40, aux Jeux des îles de l'océan Indien 2023 à Madagascar, seize ans après son père Sylvestre Yan Too Sang, Sheldon confirmait quelques mois plus tard aux Jeux d'Afrique au Ghana, où il décrochait à nouveau l'or. Après avoir marqué le niveau régional puis continental, l'athlète mauricien a choisi de se confronter au gratin mondial.

L'année 2025 marque un tournant. En juillet, Sheldon Yan Too Sang réalise une première historique pour Maurice en remportant la médaille de bronze à l'Open de Chuncheon, en Corée du Sud, dans le pays d'origine même du taekwondo. Une performance de référence, obtenue face à des adversaires de très haut niveau.

Sheldon Yan Too Sang recevant le trophée de l'athlète du mois d'août de l'express des mains d'Anastasia Nurkoo, Event Coordinator à PhoenixBev. © Krishna Pather

Le mois d'août 2025 confirme cette dynamique exceptionnelle. À Gold Coast, en Australie, Sheldon Yan Too Sang enchaîne deux compétitions majeures du circuit international : le World Taekwondo President's Cup Oceania (14-15 août), où il décroche le bronze le 15 août, puis l'Australian Open 2025 (16-17 août), où il remporte une nouvelle médaille de bronze en poomsae U40 le 17 août.

Trois compétitions, trois médailles de bronze, mais surtout une reconnaissance claire de son niveau parmi l'élite mondiale. Ces résultats lui rapportent 38 points au classement, le propulsant à la 8e place mondiale U40 en poomsae.

Sheldon Yan Too Sang savourant un Malta Guinness après avoir reçu son trophée. © Krishna Pather

«Ce ne sont peut-être pas les médailles que je visais au départ, mais elles représentent bien plus qu'un podium. Elles confirment que j'ai le niveau pour être là, face aux meilleurs», confie Sheldon Yan Too Sang. À 33 ans, ce dernier parle avec lucidité, mais aussi avec détermination : celle de continuer à progresser et d'aller encore plus loin.

Cinquième Dan de taekwondo, 28 ans de pratique, Sheldon Yan Too Sang est également Master Instructor certifié, titre obtenu après une formation spécifique liée aux standards coréens. Il enseigne aujourd'hui au Taekwondo Sports Club de Rose-Hill, où il entraîne et forme des pratiquants de tous âges, tout en poursuivant sa carrière de compétiteur.

Sheldon Yan Too Sang posant à Chuncheon, en Corée du Sud, où il avait remporté une première médaille de bronze avant d'enchaîner avec deux autres en août, en Australie. © S.Yan Too Sang

Au-delà de ses performances, Sheldon incarne un modèle d'espoir et d'inspiration pour la nouvelle génération. «Si mon parcours peut donner envie à d'autres d'y croire et de viser plus haut, alors c'est déjà une victoire», dit-il simplement.

C'est donc tout naturellement que Sheldon Yan Too Sang a été désigné Sportif du mois d'août 2025 par l'express, un trophée qui lui a été remis dans les locaux de PhoenixBev, sponsor de l'événement et partenaire de l'express. Une reconnaissance à la hauteur d'un parcours construit avec patience, exigence... et ambition.