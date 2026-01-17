Centrafrique: Le Président Bassirou Diomaye Faye rend hommage au soldat tombé

17 Janvier 2026
Le Soleil (Dakar)

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a réagi sur sa page Facebook après le décès d'un militaire sénégalais engagé au sein de la MINUSCA en République centrafricaine.

« C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris le décès d'un militaire sénégalais du 4e détachement d'intervention rapide engagé au sein de la MINUSCA, ainsi que les blessures subies par plusieurs de ses camarades, à la suite d'un accident survenu lors d'une mission de patrouille », a écrit le Chef de l'État.

S'inclinant devant la mémoire du soldat tombé en service, il a rendu hommage à son engagement « au nom de la paix et de la protection des populations civiles ». Le Président a adressé ses condoléances à la famille du défunt, à ses proches ainsi qu'à l'ensemble des Forces armées sénégalaises. Il a également souhaité « un prompt et complet rétablissement » aux militaires blessés, exprimant à leur endroit, ainsi qu'à tout le détachement déployé, « la solidarité et la reconnaissance de la Nation ».

Dans son message, Bassirou Diomaye Faye a salué « le courage, le professionnalisme et le sens du devoir » des soldats sénégalais engagés pour « la stabilité, la paix et la dignité humaine, partout où l'exige l'honneur de la République ».

Un militaire sénégalais a perdu la vie et sept autres ont été blessés, dont cinq grièvement, à la suite d'un accident impliquant un véhicule du 4e détachement sénégalais d'intervention rapide engagé au sein de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine (Minusca), a annoncé la Direction de l'information et des relations publiques des Armées (Dirpa).

