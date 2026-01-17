Sénégal: Mbour - Ousmane Sonko inaugure un centre de formation

16 Janvier 2026
Le Soleil (Dakar)

Le Premier ministre Ousmane Sonko a procédé, ce vendredi 16 janvier 2026, à l'inauguration d'un centre de formation professionnelle construit grâce à un financement des Émirats arabes unis selon l'APS. Implantée à Falokh, un quartier de la ville, l'infrastructure s'étend sur une superficie de 1,5 hectare et porte le nom du président émirati Khalifa Ben Zayed Al Nahyane.

Selon le maire de Mbour, Cheikh Issa Sall, le projet a nécessité un investissement de 2 milliards de francs CFA. Il est présenté comme « une infrastructure moderne destinée à renforcer l'employabilité des jeunes et à soutenir le développement local ».

Le centre comprend des blocs pédagogiques et administratifs, des ateliers techniques spécialisés, des salles de cours et d'informatique, un amphithéâtre, une bibliothèque, des espaces sportifs ainsi qu'une mosquée. Une offre pensée pour répondre aux besoins concrets du marché du travail et favoriser une formation complète des apprenants.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En présidant la cérémonie, le Premier ministre a souligné que « l'État du Sénégal réaffirme sa volonté de faire de la formation professionnelle et technique un levier central de l'emploi des jeunes ». Pour Ousmane Sonko, les bénéficiaires des programmes de ce centre vont « travailler, entreprendre et créer de la valeur au Sénégal », en cohérence avec « le projet national de développement fondé sur le capital humain qualifié, l'équité territoriale et la souveraineté économique ».

Représentant la partie émiratie, le chargé d'affaires à l'ambassade des Émirats arabes unis à Dakar, Mabrook Saeed Al Mansoori, a indiqué que la construction de ce centre « traduit l'engagement des Émirats à soutenir le renforcement du capital humain au Sénégal ».

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.