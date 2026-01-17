Sénégal: Mbour - Ousmane Sonko inaugure un centre de formation

Le Premier ministre Ousmane Sonko a procédé, ce vendredi 16 janvier 2026, à l'inauguration d'un centre de formation professionnelle construit grâce à un financement des Émirats arabes unis selon l'APS. Implantée à Falokh, un quartier de la ville, l'infrastructure s'étend sur une superficie de 1,5 hectare et porte le nom du président émirati Khalifa Ben Zayed Al Nahyane.

Selon le maire de Mbour, Cheikh Issa Sall, le projet a nécessité un investissement de 2 milliards de francs CFA. Il est présenté comme « une infrastructure moderne destinée à renforcer l'employabilité des jeunes et à soutenir le développement local ».

Le centre comprend des blocs pédagogiques et administratifs, des ateliers techniques spécialisés, des salles de cours et d'informatique, un amphithéâtre, une bibliothèque, des espaces sportifs ainsi qu'une mosquée. Une offre pensée pour répondre aux besoins concrets du marché du travail et favoriser une formation complète des apprenants.

En présidant la cérémonie, le Premier ministre a souligné que « l'État du Sénégal réaffirme sa volonté de faire de la formation professionnelle et technique un levier central de l'emploi des jeunes ». Pour Ousmane Sonko, les bénéficiaires des programmes de ce centre vont « travailler, entreprendre et créer de la valeur au Sénégal », en cohérence avec « le projet national de développement fondé sur le capital humain qualifié, l'équité territoriale et la souveraineté économique ».

Représentant la partie émiratie, le chargé d'affaires à l'ambassade des Émirats arabes unis à Dakar, Mabrook Saeed Al Mansoori, a indiqué que la construction de ce centre « traduit l'engagement des Émirats à soutenir le renforcement du capital humain au Sénégal ».