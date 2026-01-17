Sénégal: Accident au sein de la MINUSCA - Bassirou Diomaye Faye rend hommage au soldat sénégalais décédé

17 Janvier 2026
Le Soleil (Dakar)

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a exprimé, ce vendredi, sa profonde tristesse à la suite du décès d'un militaire sénégalais du 4e détachement d'intervention rapide engagé au sein de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA).

Dans un message de condoléances, le chef de l'État a indiqué que le soldat a perdu la vie lors d'un accident survenu au cours d'une mission de patrouille, incident ayant également causé des blessures à plusieurs de ses camarades.

« Je m'incline devant la mémoire de ce soldat tombé en service, au nom de la paix et de la protection des populations civiles », a déclaré le président Faye, adressant ses condoléances émues à la famille du défunt, à ses proches ainsi qu'à l'ensemble des Forces armées sénégalaises.

Le chef de l'État a, par ailleurs, souhaité un prompt et complet rétablissement aux militaires blessés, tout en leur exprimant, ainsi qu'à l'ensemble du détachement déployé en République centrafricaine, la solidarité et la reconnaissance de la Nation.

