Sénégal: Ligue 1 - FC Lorient bat Monaco avec un but de Bamba Dieng

Le FC Lorient a créé la sensation ce vendredi 16 janvier 2026 en s'imposant 3-1 sur la pelouse de l'AS Monaco à l'occasion de la 18e journée de Ligue 1 McDonald's. Dans une rencontre où les Merlus ont su faire la différence au bon moment, l'attaquant sénégalais Bamba Dieng s'est illustré en ouvrant le score, offrant à son club une victoire précieuse face à une équipe monégasque en difficulté.

La rencontre, longtemps équilibrée, a été débloquée à la 68e minute par Bamba Dieng, qui a trouvé la faille pour Lorient d'une frappe imparable, lançant parfaitement les Merlus dans ce duel. Après l'égalisation de l'attaquant monégasque Anssumane Fati à la 76e minute, Lorient a réagi avec sang-froid dans les dernières minutes du match : Jean-Victor Makengo (85e) a redonné l'avantage à Lorient, Dermane Karim (87e) a ensuite scellé la victoire 3-1 pour les visiteurs. Cette performance collective permet aux Merlus de grimper dans le classement et de reprendre confiance dans leur quête du maintien.

Le club du Rocher a notamment souffert de l'absence de deux de ses internationaux sénégalais : Krépin Diatta et Lamine Camara. Tous deux sont engagés avec la sélection sénégalaise et disputeront la finale de la Coupe d'Afrique des Nations dimanche prochain, après la qualification des Lions de la Teranga en battant l'Égypte en demi-finale.