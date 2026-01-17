Sénégal: Ligue 1 - FC Lorient bat Monaco avec un but de Bamba Dieng

16 Janvier 2026
Le Soleil (Dakar)

Le FC Lorient a créé la sensation ce vendredi 16 janvier 2026 en s'imposant 3-1 sur la pelouse de l'AS Monaco à l'occasion de la 18e journée de Ligue 1 McDonald's. Dans une rencontre où les Merlus ont su faire la différence au bon moment, l'attaquant sénégalais Bamba Dieng s'est illustré en ouvrant le score, offrant à son club une victoire précieuse face à une équipe monégasque en difficulté.

La rencontre, longtemps équilibrée, a été débloquée à la 68e minute par Bamba Dieng, qui a trouvé la faille pour Lorient d'une frappe imparable, lançant parfaitement les Merlus dans ce duel. Après l'égalisation de l'attaquant monégasque Anssumane Fati à la 76e minute, Lorient a réagi avec sang-froid dans les dernières minutes du match : Jean-Victor Makengo (85e) a redonné l'avantage à Lorient, Dermane Karim (87e) a ensuite scellé la victoire 3-1 pour les visiteurs. Cette performance collective permet aux Merlus de grimper dans le classement et de reprendre confiance dans leur quête du maintien.

Le club du Rocher a notamment souffert de l'absence de deux de ses internationaux sénégalais : Krépin Diatta et Lamine Camara. Tous deux sont engagés avec la sélection sénégalaise et disputeront la finale de la Coupe d'Afrique des Nations dimanche prochain, après la qualification des Lions de la Teranga en battant l'Égypte en demi-finale.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.