Ile Maurice: Maurice accueille son premier symposium international multidisciplinaire

Maurice «Building Bridges for Better Health Care». C'est le premier symposium international multidisciplinaire sur la santé que Maurice s'apprête à accueillir, du 20 au 22 janvier 2026 au campus de Charles Telfair Education (CTE) à Moka. Plus de 250 professionnels de la santé issus de quatre continents se s'y réuniront.

Organisé par le CTE, cet événement d'envergure marque une étape importante pour le pays, qui se positionne désormais comme un pôle régional de réflexion et d'innovation en matière de santé. Le symposium sera marqué par la présence de Dr Mohamed Yakub Janabi, Directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l'Afrique, qui prononcera l'allocution inaugurale. Cardiologue de renom et fondateur du principal institut cardiaque de Tanzanie, M. Janabi interviendra sur le thème : «Défis et tendances de la santé mondiale et régionale: la force de la collaboration».

Selon les organisateurs, il s'agit d'une première pour Maurice, tant par l'ampleur que par la diversité des profils réunis. Médecins, infirmiers, psychologues, chirurgiens, chercheurs, éducateurs, professionnels paramédicaux et économistes de la santé partageront une même plateforme. «Les systèmes de santé sont sous pression partout dans le monde», explique le Dr Jeremy Charoux, directeur exécutif de CTE. «Ce symposium vise à transformer ces défis en opportunités. Nous réunissons des professionnels qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble afin de susciter des collaborations capables de façonner les soins de santé dans notre région pour les décennies à venir.»

Il souligne que l'objectif est d'aller au-delà des échanges théoriques: «Notre ambition est de générer des actions concrètes. En rassemblant des experts internationaux, nous souhaitons initier des projets collaboratifs qui amélioreront la prise en charge des patients et les résultats de santé à Maurice et dans la région.»

Outre l'intervention du Directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, le symposium accueillera également le Dr Vasantrao Gujadhur, ancien Directeur des services de santé en charge de l'unité du Covid-19 et actuellement Senior Advisor de ce ministère, qui a piloté la réponse nationale durant la pandémie de la Covid-19. Il abordera le thème : «Intégrer l'excellence clinique et le leadership des systèmes pour bâtir des écosystèmes de santé résilients».

12 axes de réflexion et d'échanges

Le programme comprend douze axes thématiques, couvrant des enjeux majeurs pour la population mauricienne.

▪️ La rééducation après AVC

▪️ La prévention du suicide et de l'abus de substances chez les jeunes

▪️ Le développement neurodivergent

▪️ La santé des femmes

▪️ La prise en charge des personnes âgées

▪️ La pédiatrie

▪️ La chirurgie cardiaque

▪️ Les soins palliatifs

▪️ La formation des équipes de soins intensifs

▪️ L'économie de la santé

▪️ La transformation numérique des soins via la télémédecine

▪️ Les dossiers médicaux électroniques

Des ateliers pratiques sont également au programme, portant entre autres sur la gestion avancée des voies respiratoires, la réanimation cardiaque, le mentorat infirmier, la supervision en psychologie, l'éthique de la fin de vie et l'évaluation des capacités cognitives des patients souffrant de troubles neurologiques ou psychiatriques.

Inscriptions ouvertes

Pensé comme un catalyseur d'initiatives concrètes, le symposium vise à encourager des collaborations de recherche et de pratique clinique répondant aux défis de santé locaux et régionaux. Les participants pourront présenter des posters scientifiques, obtenir des points de développement professionnel continu (CPD) et tisser des liens durables avec des experts internationaux. L'événement est enregistré auprès de la Mauritius Qualifications Authority (MQA), rendant les frais éligibles au remboursement par la HRDC (Human Resource Development Council) pour les organisations concernées.

Les professionnels de la santé, étudiants, chercheurs et innovateurs sont invités à s'inscrire sans tarder, les places étant limitées. Les inscriptions et le programme détaillé sont disponibles sur www.cte-healthsymposium.ac.mu