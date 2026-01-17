Ile Maurice: Emtel - Le nouveau CEO Marco Aleman remplacera Kresh Goomany en mars 2026

Emtel Limited ouvre une nouvelle page de son histoire avec la nomination de Marcelo Aleman au poste de Chief Executive Officer (CEO), effective à partir de mars 2026.

Cette décision a été entérinée lors de la réunion du conseil d'administration. Elle vient d'être officialisée. Marcelo Aleman succédera à Kresh Goomany, qui se retirera de ses fonctions exécutives pour cause de départ à la retraite, tout en conservant un rôle actif au sein du groupe en tant qu'administrateur et consultant.

Cette transition s'inscrit dans la stratégie d'Emtel visant à renforcer son positionnement comme acteur de premier plan des télécommunications et de l'innovation technologique, en conjuguant excellence opérationnelle, croissance durable et vision à long terme.

Dirigeant international chevronné, Marcelo Aleman dispose d'une solide expérience dans les secteurs des télécommunications, des technologies, du numérique et de la FinTech. Il a piloté avec succès des opérations complexes liées à l'expansion internationale, à la croissance des revenus et à l'innovation, notamment en Afrique, en Amérique latine et dans les Caraïbes. Il est reconnu pour son agilité stratégique, sa rigueur opérationnelle et sa capacité à bâtir des organisations performantes dans des environnements en constante évolution.

Commentant cette nomination, Bashir A. Currimjee, président d'Emtel, a salué l'arrivée de Marcelo Aleman à «un moment clé» du développement de l'entreprise. De son côté, Kresh Goomany laisse un héritage marqué par plus d'une décennie de réalisations majeures. Sous sa direction, Emtel a franchi des étapes décisives, notamment son introduction en Bourse en mai 2024, devenant la première entreprise de télécommunications cotée à la Bourse de Maurice. Parmi les autres faits marquants figurent le déploiement de la 5G à Maurice et à Rodrigues, le lancement de OneWeb - première station terrestre satellitaire de l'océan Indien - ainsi que plusieurs distinctions internationales. Plus récemment, Emtel a lancé sa solution Emtel Cloud, destinée à renforcer la souveraineté numérique et la résilience des entreprises mauriciennes.

Forte de ces acquis, la direction d'Emtel affirme sa volonté d'assurer une transition fluide et de poursuivre sa trajectoire de croissance, en continuant à proposer des solutions innovantes et centrées sur les besoins des clients, à Maurice comme à l'international.