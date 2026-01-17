Ile Maurice: Noemi Alphonse...la force de la résilience

Il est des athlètes dont le parcours dépasse le simple cadre du sport. Noemi Alphonse appartient à cette catégorie rare.

À travers ses performances, ses épreuves et sa capacité à se relever, elle incarne aujourd'hui bien plus qu'une championne : elle est devenue un symbole du para-athlétisme mauricien et, plus largement, de la résilience sportive.

Championne du monde du 100 m T54, Noemi Alphonse a confirmé, lors des Championnats du monde de para-athlétisme à New Delhi (en octobre 2025), qu'elle faisait partie de l'élite mondiale. Un sacre qui n'a rien d'anodin. Il est l'aboutissement d'un long chemin, jalonné de sacrifices, de doutes et de remises en question, dans un contexte où les moyens alloués au handisport restent limités à Maurice.

La saison 2025 s'inscrit ainsi comme l'une des plus riches de sa carrière. Avec un titre de championne du monde, la sprinteuse mauricienne a signé un bilan sportif particulièrement solide. Plus encore que les médailles, c'est sa régularité au plus haut niveau qui impressionne. Noemi Alphonse ne fait plus figure d'outsider : elle s'est installée durablement parmi les références mondiales de sa catégorie.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Noemi Alphonse aux côtés de son entraîneur, Jean Marie Bhugeerathee, un duo indissociable au coeur des succès du para-athlétisme mauricien.

Pour son entraîneur, Jean-Marie Bhugeerathee, le constat est sans équivoque. La saison écoulée est jugée très positive, tant sur le plan individuel que collectif. Il souligne que, si Noemi Alphonse a brillé au plus haut et qu'Anais Angeline a obtenu le titre de vice-championne du monde au saut en longueur T37, les autres athlètes mauriciens engagés n'ont pas démérité. Selon lui, l'aspect le plus encourageant réside dans la capacité des para-athlètes du pays à côtoyer régulièrement le gratin mondial et, surtout, à maintenir leur niveau face à une concurrence toujours plus relevée.

Cette capacité à rester compétitive s'est une nouvelle fois illustrée à New Delhi, dans des conditions loin d'être idéales. À l'approche des Championnats du monde, la préparation de la délégation mauricienne a été perturbée par des incertitudes financières, obligeant les athlètes à composer avec les moyens du bord. Malgré cela, Noemi Alphonse a répondu présente, faisant preuve d'une solidité mentale remarquable.

Le jour du sacre... lors des Championnats du monde de para-athlétisme à New Delhi (en octobre 2025).

Son sacre mondial sur 100 m T54 à New Delhi a pris une dimension particulière. Un an plus tôt, elle avait terminé quatrième (au pied du podium) lors de la finale paralympique à Paris. Une épreuve douloureuse, souvent décrite comme la pire place pour un athlète de haut niveau. À New Delhi, la Mauricienne a su transformer cette frustration en énergie positive.

Dans une finale marquée par la pluie et la pression, face à des adversaires redoutables, elle a livré une course pleine de maîtrise. Dès les premiers mètres, sa puissance et son explosivité ont fait la différence. Concentrée, déterminée, elle a filé vers l'or en réalisant son meilleur chrono de la saison. Une victoire synonyme de revanche, mais aussi de maturité sportive.

Pour autant, Noemi Alphonse refuse de se satisfaire de ses acquis. Fidèle à son exigence personnelle, elle se projette déjà vers l'avenir. «Faire le maximum», résume-t-elle lorsqu'elle évoque la suite. Un objectif simple en apparence, mais qui cache une ambition claire : continuer à progresser et repousser ses propres limites.

Trophée de la sportive du mois d'octobre de l'express en main, Noemi Alphonse savoure une consécration mondiale forgée dans l'effort, le doute et la persévérance.

Sur le plan personnel, la championne mauricienne s'est fixé comme priorité l'amélioration de ses records, dont plusieurs datent de 2023. Elle souhaite progresser sur pratiquement toutes les distances, avec une attention particulière portée au 1500 m. Une épreuve exigeante, tant physiquement que mentalement, sur laquelle elle estime disposer d'une marge de progression importante.

Dans l'encadrement technique, le regard est déjà tourné vers 2026. Le travail se poursuivra avec rigueur et continuité, afin de préparer au mieux les prochaines grandes échéances internationales. Les Jeux du Commonwealth figurent en bonne place dans le calendrier, représentant un rendez-vous majeur pour Noemi Alphonse et pour le para-athlétisme mauricien dans son ensemble.

Noemi Alphonse incarne aujourd'hui une figure inspirante. Par son parcours, elle a contribué à faire évoluer le regard porté sur le handicap à Maurice. Là où il y avait autrefois compassion ou incompréhension, il y a désormais admiration et respect. Elle est devenue un modèle de persévérance, d'exigence et de professionnalisme.

La saison 2025 a confirmé son statut. Mais pour Noemi Alphonse, l'histoire est loin d'être terminée. Avec une détermination intacte, une ambition assumée et un sponsor (Le Groupe ABC) toujours à ses côtés, elle avance, fidèle à elle-même, portée par une seule certitude : le meilleur reste à venir.